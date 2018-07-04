Финал конкурса «Миссис Нижний Новгород» состоится 4 июля

Финал конкурса «Миссис Нижний Новгород» состоится 4 июля в 18:00 в Premio Centre, сообщают организаторы.

Финал уже третьего по счету регионального конкурса для женщин с детьми станет заключительным этапом фестиваля красоты и материнства. В этот день будут объявлены имена победительниц. Одна из них отправится на общероссийский конкурс «Миссис Россия». Также победительница получит право на поездку на международный Европейский семейный бал, который пройдет на Мальте. Там она сможет побороться за титул «Королева Планеты».

Напомним, что титул «Миссис Нижний Новгород—2017» завоевала в прошлом году Екатерина Калашникова . Она работает экономистом и воспитывает двоих детей.