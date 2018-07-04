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Финал конкурса «Миссис Нижний Новгород» состоится 4 июля
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Финал конкурса «Миссис Нижний Новгород» состоится 4 июля 

АиФ Нижний Новгород 27 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Финал конкурса «Миссис Нижний Новгород» состоится 4 июля в 18:00 в Premio Centre, сообщают организаторы.
Финал уже третьего по счету регионального конкурса для женщин с детьми станет заключительным этапом фестиваля красоты и материнства. В этот день будут объявлены имена победительниц. Одна из них отправится на общероссийский конкурс «Миссис Россия». Также победительница получит право на поездку на международный Европейский семейный бал, который пройдет на Мальте. Там она сможет побороться за титул «Королева Планеты».
Напомним, что титул «Миссис Нижний Новгород—2017» завоевала в прошлом году Екатерина Калашникова. Она работает экономистом и воспитывает двоих детей.
Ранее сообщалось, что нижегородка Юлия Ступишина воспитывающая четырехлетнего сына, победила в конкурсе «Миссис Россия—2016», который проходил в Москве. После этого она заняла второе место на конкурсе Mrs. Globe 2016, который проходил на китайском острове Хайнань, уступив первое место белорусской участнице. Таким образом, Юлия Ступишина получила титул вице-миссис Земной шар—2016.
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