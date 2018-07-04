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Имя «Миссис Нижний Новгород 2018» станет известно 4 июля
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Имя «Миссис Нижний Новгород 2018» станет известно 4 июля 

Newsroom24 40 минут назад
Фото: Newsroom24
Финал конкурса красоты и материнства «Миссис Нижний Новгород 2018» состоится в Premio Centre в 18:00. Об этом сообщают организаторы.
В этот день станет известно, кому выпадет честь отправиться на общероссийский конкурс «Миссис Россия», а кому — на международный Европейский Семейный бал на Мальту, где одна из женщин сможет завоевать титул «Королева Планеты».
В программе шоу — выступления нижегородских и цирковых артистов, постановочное дефиле участниц конкурса в фантазийных коллекциях от дизайнеров из Нижнего Новгорода и т.д.
Ранее были опубликованы фото с конкурса «Миссис Нижний Новгород 2018».
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