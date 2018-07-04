Имя «Миссис Нижний Новгород 2018» станет известно 4 июля

Финал конкурса красоты и материнства «Миссис Нижний Новгород 2018» состоится в Premio Centre в 18:00. Об этом сообщают организаторы.

В этот день станет известно, кому выпадет честь отправиться на общероссийский конкурс «Миссис Россия», а кому — на международный Европейский Семейный бал на Мальту, где одна из женщин сможет завоевать титул «Королева Планеты».

В программе шоу — выступления нижегородских и цирковых артистов, постановочное дефиле участниц конкурса в фантазийных коллекциях от дизайнеров из Нижнего Новгорода и т.д.

Ранее были опубликованы фото с конкурса «Миссис Нижний Новгород 2018».