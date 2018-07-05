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Татьяна Годунова стала «Миссис Нижний Новгород-2018»
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Татьяна Годунова стала «Миссис Нижний Новгород-2018» 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Титул «Миссис Нижний Новгород» в 2018 году завоевала 34-летняя Татьяна Годунова, сообщают организаторы.
На странице конкурса в социальной сети сообщается, что Татьяна воспитывает одного ребенка. Она работает маркетологом в сфере инноваций, увлекается винтажной росписью, скрапбукингом и вокалом. Победительница отправится на общероссийский конкурс «Миссис Россия».
Публикация от Миссис Нижний Новгород (@missis.nn) 21 Июн 2018 в 8:36 PDT  Напомним, что конкурс «Миссис Нижний Новгород» проводится уже третий год подряд. За это время он стал составляющей фестиваля красоты и материнства в столице Приволжья. Финал конкурса и церемония награждения победительниц состоялись 4 июля.
Ранее сообщалось, что нижегородка Юлия Ступишина победила в конкурсе «Миссис Россия—2016», а затем заняла второе место на конкурсе Mrs. Globe, который прошел в Китае. Таким образом, нижегородка стала вице-миссис Земной шар—2016.
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