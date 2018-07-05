Татьяна Годунова стала «Миссис Нижний Новгород-2018»

Титул «Миссис Нижний Новгород» в 2018 году завоевала 34-летняя Татьяна Годунова, сообщают организаторы.

На странице конкурса в социальной сети сообщается, что Татьяна воспитывает одного ребенка. Она работает маркетологом в сфере инноваций, увлекается винтажной росписью, скрапбукингом и вокалом. Победительница отправится на общероссийский конкурс «Миссис Россия».

Публикация от Миссис Нижний Новгород (@missis.nn) 21 Июн 2018 в 8:36 PDT Напомним, что конкурс «Миссис Нижний Новгород» проводится уже третий год подряд. За это время он стал составляющей фестиваля красоты и материнства в столице Приволжья. Финал конкурса и церемония награждения победительниц состоялись 4 июля.

Ранее сообщалось, что нижегородка Юлия Ступишина победила в конкурсе «Миссис Россия—2016», а затем заняла второе место на конкурсе Mrs. Globe, который прошел в Китае. Таким образом, нижегородка стала вице-миссис Земной шар—2016.