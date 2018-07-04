Остался на боевом посту до последнего: как уралец спас сослуживцев в крушении подводного ракетоносца

В этом году исполнилось 35 лет с момента гибели атомной подводной лодки К-429. Эта субмарина затонула 24 июня 1983 года в четырех с половиной морских милях от берега Камчатки. Из находившихся на борту 120 подводников погибли 16. В их числе оказался и 27-летний свердловчанин, капитан-лейтенант ВМФ Виктор Курочкин

Аварии с участием атомных подводных лодок в Советском Союзе тщательно скрывали. Даже сегодня, спустя три с лишним десятилетия, детали катастрофы К-429 до конца не раскрыты и известны в основном по рассказам очевидцев.

Виктор Курочкин служил на К-429 командиром электротехнического дивизиона. Весной 1983 года подводная лодка вернулась из Индийского океана на Камчатку после очередного автономного плавания. Экипаж отправился по домам, а субмарину поставили на плановый ремонт, чтобы починить неисправное оборудование.

Выйти в море должны были не раньше осени. Но в июне военно-морское начальство внезапно приказало команде провести учебные стрельбы торпедами. Выяснилось, что во флотилии не выполнялся план боевой подготовки.

Так Виктор Курочкин вместе с остальными подводниками был в большой спешке отправлен в плавание. Морские чины фактически закрыли глаза на то, что команда лодки была разукомплектована — фактически это была «сборная солянка» из пяти разных экипажей с двумя командирами. Часть подводников управляли лодкой, но не могли стрелять, поскольку еще не отработали свои задачи. Другой экипаж, командиром которого был Николай Суворов , был «линейным» и имел право производить торпедные стрельбы.

— Неприятности начались с момента выхода. В шесть часов вечера мы отошли от пирса, — рассказал один из сослуживцев Виктора Курочкина. — Через 20 минут нас остановили в связи с тем, что рейд был закрыт, на нем буксировали аварийный надводный корабль. Простояли около 3 часов, после двинулись дальше. Я заступил вахтенным офицером. Шли до точки погружения около 3 часов. Потом на мостик поднялись командир БЧ-5 Лиховозов и командир электротехнического дивизиона Виктор Курочкин с просьбой провентилировать аккумуляторную батарею в атмосферу. Николай Суворов сначала не соглашался (в море это не допускается), но потом согласился.

После вентиляции батареи командир лодки отдал приказ провести дифферентовку, то есть проверить способность лодки погружаться и всплывать. Тогда-то и произошла катастрофа: при погружении в четвертый отсек мощным потоком хлынула морская вода. Она проникла внутрь лодки через вентиляционные клапаны, которые оказались не закрытыми. Подводники из четвертого отсека не покинули своих постов. Они попытались спасти боевой корабль и его экипаж:

— Всего за три минуты они сумели известить центральный пост об аварии, обесточить отсек, тем самым предотвратив пожар, который мог возникнуть при попадании на эти секции забортной воды, — рассказала Ольга Карлыкова, родственница Курочкина, которая много лет по крупицам собирала информацию о катастрофе. — Двое офицеров, командир отсека Виктор Курочкин и Анатолий Петров , пытались вручную закрыть запоры системы вентиляции ключом-трещоткой, но сделать это им не удалось — человеческие руки были не способны противостоять гидравлике. Впоследствии, после подъема подводной лодки, их тела были найдены на верхней палубе. Они до последних мгновений жизни сжимали манипуляторы забортных захлопок. Моряки погибли на боевом посту, но спасли людей.

Приняв на борт тонны ледяной воды, лодка легла на грунт на глубине около 35 метров и не смогла всплыть. Выбраться уцелевшим подводникам удалось через торпедные аппараты. Субмарину позже подняли на поверхность, а эпизод с ее аварийным погружением стали разбирать в суде. Командиров Суворова и Лиховозова в итоге отправили в колонию на 8 и 10 лет соответственно. Других моряков лишили должностей и званий.

Отдельный вопрос — почему не закрылись клапаны вентиляции? Достоверно об этом сегодня, наверное, не расскажет уже никто. Вот что спустя многие годы выжившие подводники рассказывали родственникам погибших товарищей (публикуем выдержки из писем анонимно).

«Погружение, которое выполняется по боевой тревоге, происходит при полном закрытии всех забортных отверстий. Прежде чем дать команду на погружение, командир посмотрел на пульт, где была выведена вся сигнализация по забортным отверстиям. Если бы горел хотя бы один красный сигнал, погружения бы не было! К сожалению, два вентиляционных отверстия оказались открытыми, хотя сигнализация показывала, что они закрыты. Мне очень трудно все переживать, вспоминаю всех погибших со слезами на глазах».

«Нас подняли ночью, я уже служил начальником цеха в мастерских, подняли всю документацию по ремонту К-429. Нашей вины не нашли. А выявили, что кто-то перепутал провода по цвету, и из-за этого сигнализация показывала, что клапаны вентиляции закрыты, а по факту они были открыты. Подводная лодка погрузилась с открытыми клапанами…»

Позже из произошедшей катастрофы на советском флоте извлекли единственно возможную пользу — сделали работу над ошибками. Вот что рассказал бывший подводник Северного флота Игорь Анатольевич Серебряков, который в советское время занимался подготовкой экипажей АПЛ в учебном центре.

— В свое время я получил облучение на АПЛ, и меня перевели с плавсостава на учебную работу. Аварию К-429 помню. Вода поступила в прочный корпус, и подводная лодка ушла на дно. Ее аварию, как и все остальные, разбирали очень детально, чтобы другие экипажи не повторяли ошибок. ЧП с ракетоносцами в те годы было немало, — рассказал Игорь Серебряков, который сегодня занимает должность заместителя свердловского совета ветеранов подразделений особого риска. Эта организация объединяет тех, кто в прошлом участвовал в создании ядерного оружия СССР и занимался вопросами эксплуатации атомных подводных лодок.

Уральский подводник Виктор Курочкин родился 9 сентября 1955 года. Детство провел в Курганской области, в селе Долговка, где учился со второго по шестой класс (с 1963 по 1967 год), был отличником. В феврале 1967 года семья Курочкиных переехала из Долговки в Свердловск. В 1973 году военкомат дал Виктору направление на поступление в Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, которое он успешно окончил с отличием.

За годы службы Курочкин не раз получал знаки отличия. За два года до трагедии с К-429 подводник был награжден медалью «За боевые заслуги».

Капитан-лейтенант Виктор Курочкин похоронен на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

Благодарим за помощь в подготовке материала Ольгу Юрьевну Карлыкову, учителя начальных классов Долговской средней общеобразовательной школы (Курганская область) и сестру Виктора Курочкина Ольгу Моисеевну.