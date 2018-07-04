Художник показал, какой невообразимо суровой может быть «Суперсемейка 3»

Художник Уоррик Вонг (Warrick Wong) посмотрел «Суперсемейку 2» и остался в восторге (как и мы, читайте наш обзор). Мультфильм вдохновил его на серию иллюстраций, которую он назвал альтернативной Вселенной «Суперсемейки 3», и опубликовал ее в своем Инстаграме. Каждому рисунку он добавил небольшую историю, а мы бережно все это перевели.

Мистер Исключительный

«14 лет назад, когда у него украли детей, и его жена считалась мертвой, Боб больше не захотел служить правосудию. Он отказался от своего имени, и все, что у него осталась — ужасная ярость. Ярость ради мести…».

Эластика

«Ее дети думали, что она мертва. Боб думал, что она мертва. Все думали, что она умерла… Но на самом деле она была захвачена их заклятым врагом и экспериментировала с ультрасовременными кибертехнологиями. Единственное, что удерживало ее, была мысль воссоединиться со своей семьей. Наконец, через 14 лет, когда появилась такая возможность, Хелен удалось сбежать. Она уничтожила лабораторию и была готова вернуть Суперсемейку!».

Джек-Джек

«Мне было интересно, каким он будет задирой после того, как научится контролировать свои силы. Я представлял его, использующего несколько суперспособностей одновременно, я взял 3 мои любимые способности: монстр / факел / лазеры».

Кстати, всего у Джек-Джека целых 17 способностей. Тут их полный список.

Шастик

«Я всегда любил дерзость Шастика, поэтому я совместил ее с его подростковым эго. Было бы здорово увидеть, как его скорость увеличивается до скорости света, как у Флэша, или даже, чтобы путешествовать во времени».

Фиалка

«Я хотел сделать Фиалку суперуверенной крутышкой, как Сара Коннор , которая после смерти их родителей становится новым главой семьей для своих братьев. Я хотел, чтобы она резко контрастировала с ее робким, прежним я».

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