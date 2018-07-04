Физик из Волгограда победил в конкурсе Российского научного фонда

Доцент кафедры радиофизики ВолГУ Дмитрий Станкевич стал единственным представителем из региона, получившим грант Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда.

По данным учебного заведения, Станкевич представил методику, позволяющую компенсировать искажения при связи, например, с подводными лодками. Ученый считает, что это улучшит и скорость передачи данных.

Отметим, конкурс, в котором победил представитель ВолГУ, направлен на поддержку молодых исследователей в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские диссертации.