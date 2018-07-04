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В омском цирке попугай Феликс в день выхода сборной России в четвертьфинал внезапно снес яйцо
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В омском цирке попугай Феликс в день выхода сборной России в четвертьфинал внезапно снес яйцо 

sibnovosti.ru 56 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
В Омском государственном цирке рассказали о необычном происшествии, случившемся 1 июля. Напомним, в этот день сборная России в упорной борьбе одолела команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, выйдя в итоге в четвертьфинал.
Как сообщили в цирке, здесь сейчас гастролируют питомцы дрессировщицы Таисии Обрушечниковой, в числе которых прибившийся 18 лет назад к труппе «залетный» попугай по имени Феликс. 1 июля Феликс внезапно снес яйцо.
— Я считала его мальчиком. Язык не поворачивается назвать женским именем, — цитируют дрессировщицу в омском цирке.
Сотрудники цирка посчитали, что «знамение» неслучайно совпало с победой российских футболистов.
— Мы пришли к выводу, что попугай Феликс совершил великое дело. Буквально пожертвовал собой. Ибо не случайно сборная России впервые вышла в четверть финала ЧМ по футболу именно 1 июля, когда петух снес яйцо! В смысле попугай. Ныне попугаиха, — пояснили в цирке.
Теперь цирк объявил открытый конкурс на новое имя для экс-Феликса. Выбирать новое имя из предложенных для самки попугая будет специальное жюри.
Фото: vk.com/omskgoscirk
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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