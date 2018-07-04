«Неужели хоть одна натуральная»: в Сети восхищаются красотой жены Игоря Акинфеева

После феноменальной игры вратаря российской сборной по футболу Игоря Акинфеева всех интересует не только его спортивная, но и личная жизнь. К огорчению многочисленных поклонниц очаровательного спортсмена, Игорь — счастливый и примерный семьянин. Причем его жена может похвастаться натуральной красотой, что в современном мире редкость.

На днях команда России на чемпионате мира по футболу сотворила невозможное, обыграв сборную Испании по пенальти. Весомая заслуга в этой победе принадлежит 32-летнему голкиперу Игорю Акинфееву. Про футболиста стали слагать стихи, сочинять мемы и даже называть в его честь детей. Естественно, симпатичный молодой мужчина, с таким достоинством защищавший ворота сборной России, заставил биться чаще миллионы женских сердец.

К их великому сожалению, Игорь Акинфеев уже несколько лет женат на 31-летней Екатерине Герун. Молодые люди познакомились в общей компании. К тому времени девушка уже успешно работала моделью, снялась в клипе Сергея Лазарева на песню «Вспоминай» и нескольких эпизодических ролях. Екатерина не разбиралась в футболе, поэтому не знала при знакомстве, что перед ней известный спортсмен. Влюбленные поженились без пышного торжества, в кругу семьи, а в 2004 году у них родился сын Даниил. В 2015 году Екатерина подарила Игорю еще одного ребенка — дочку Евангелину. Сейчас женщина занимается воспитанием детей, а также собственным салоном красоты. В Сети восхищены семейными снимками Игоря Акинфеева с супругой и детьми. Комментаторы удивлены, что жена такого известного спортсмена выглядит естественно и не делала никаких пластических операций, чтобы подогнать свою внешность под современные стандарты красоты.

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