Ещё
«Неужели хоть одна натуральная»: в Сети восхищаются красотой жены Игоря Акинфеева
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Неужели хоть одна натуральная»: в Сети восхищаются красотой жены Игоря Акинфеева 

Eva.ru 58 минут назад
Фото: Eva.ru
После феноменальной игры вратаря российской сборной по футболу Игоря Акинфеева всех интересует не только его спортивная, но и личная жизнь. К огорчению многочисленных поклонниц очаровательного спортсмена, Игорь — счастливый и примерный семьянин. Причем его жена может похвастаться натуральной красотой, что в современном мире редкость.
На днях команда России на чемпионате мира по футболу сотворила невозможное, обыграв сборную Испании по пенальти. Весомая заслуга в этой победе принадлежит 32-летнему голкиперу Игорю Акинфееву. Про футболиста стали слагать стихи, сочинять мемы и даже называть в его честь детей. Естественно, симпатичный молодой мужчина, с таким достоинством защищавший ворота сборной России, заставил биться чаще миллионы женских сердец.
К их великому сожалению, Игорь Акинфеев уже несколько лет женат на 31-летней Екатерине Герун. Молодые люди познакомились в общей компании. К тому времени девушка уже успешно работала моделью, снялась в клипе Сергея Лазарева на песню «Вспоминай» и нескольких эпизодических ролях. Екатерина не разбиралась в футболе, поэтому не знала при знакомстве, что перед ней известный спортсмен. Влюбленные поженились без пышного торжества, в кругу семьи, а в 2004 году у них родился сын Даниил. В 2015 году Екатерина подарила Игорю еще одного ребенка — дочку Евангелину. Сейчас женщина занимается воспитанием детей, а также собственным салоном красоты. В Сети восхищены семейными снимками Игоря Акинфеева с супругой и детьми. Комментаторы удивлены, что жена такого известного спортсмена выглядит естественно и не делала никаких пластических операций, чтобы подогнать свою внешность под современные стандарты красоты.
«Какая красивая и естественная девушка. Не то что Погребняк» «Надо же, какая приятная женщина! У них очень красивая семья» «Неужели хоть одна натуральная красавица среди жен футболистов» «Видно сразу, что жена добрая и без пафоса, приятно посмотреть» «Нетипичная жена футболиста. Даже этим Акинфеев приятно удивил»
Если Игорь Акинфеев уже занят, то большинство футбольных фанатов из разных стран мира, приехавших в Россию поболеть за своих спортсменов, — свободны и совсем не против отношений с русскими девушками. Некоторые пытались осуждать наших соотечественниц за доступность, однако известный журналист Юрий Дудь считает, что они вправе сами решать, с кем крутить романы.
Eva.ru: последние новости
Беременная Анастасия Шубская расстроилась из-за ошибки журналистов «Кратер с Марианскую впадину»: в Сети озадачены углублением в ноге Марии Погребняк Вера Брежнева показала татуировку на интимном месте на снимке с дочкой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной3
Неожиданный эффект перевернутых бикини69
Ани Лорак показала пышную грудь в мини-топе5
Муж рад избавиться от Бородиной1
Названы самые удивительные свойства моркови1
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение