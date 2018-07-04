Ещё
Американку уволили за желание побыть с тяжелобольным сыном
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американку уволили за желание побыть с тяжелобольным сыном 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Американка Кристал Рейнолдс Фишер (Crystal Reynolds Fisher) лишилась работы из-за того, что пыталась отпроситься в больницу к сыну, который находился в тяжелом состоянии. Скриншоты переписки с начальницей женщина опубликовала в Facebook.
Cо слов Фишер, работающей в сети бензозаправок Folk Oil Company, ее сын был подключен к аппарату жизнеобеспечения. Она решила написать руководителю за два дня до начала рабочей недели, что не сможет выйти на работу, пока ребенок находится в столь тяжелом состоянии. Объяснив ситуацию и пообещав приступить к служебным обязанностям, как только сын поправится, женщина получила грубый ответ.
«Мы так не делаем, так что я приму ваше увольнение», — ответила начальница. Оправдания Фишер ее не растрогали: «Если вы не можете прийти на работу, вы увольняетесь», — сказала она. Босс безапелляционно заявила, что такая причина не является уважительной для пропуска работы, а драмы она не потерпит. «Конец разговора», — заключила начальница.
«Это не прием у офтальмолога или дантиста, мы говорим о жизни моего ребенка, он на жизнеобеспечении!», — пыталась достучаться до нее Фишер. «И поэтому вы не сможете работать? Слишком много драмы», — парировала менеджер.
В финале начальница ответила на увещевания Фишер, что поставила бы работу в приоритет в идентичной ситуации, так как ей важны ее служебные обязательства.
Публикация собрала более 70 тысяч репостов и 16 тысяч комментариев. Подписчики высказывали сочувствие Фишер и называли ее руководителя бессердечной. После того, как пост в Facebook набрал популярность, руководство Folk Oil Company уволило начальницу женщины.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной3
Неожиданный эффект перевернутых бикини69
Ани Лорак показала пышную грудь в мини-топе5
Муж рад избавиться от Бородиной
Названы самые удивительные свойства моркови1
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение