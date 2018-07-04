Мария Ивакова раскритиковала бесплатную медицину

Телеведущая Мария Ивакова рассказала, как ей нахамили в бесплатной поликлинике.

Девушка отправилась в поликлинику для получения справки, но ей высказали недовольство прямо в регистратуре, а затем — на приеме. Ивакова призналась, что после этого случая ей совсем расхотелось ходить в государственные медицинские учреждения.

Телеведущая призналась, что она — не из робкого десятка и всегда может постоять за себя, но ей жаль других, более скромных и слабых пациентов. Кроме того, Ивакова отметила, что у нее есть возможность ходить в платные клиники, но у многих людей просто нет денег, чтобы платить специалистам.

Ивакова рассказала историю своей подруги — девушка пришла на прием с ребенком, диагноз которого не подается лечению. Вместо поддержки врач объяснил молодой маме, что ей придется мучиться с малышом всю жизнь, а помощи искать не нужно нигде.

Мария объяснила, что бороться с хамством врачей помогут специальные «Уроки вежливости», которые начнут проводить для врачей осенью, сначала — в НИИ Склифосовского, а затем по всей стране.