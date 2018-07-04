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Ярославцев за вознаграждение просят помочь найти хозяина здорового пса, который напал на лабрадора
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Ярославцев за вознаграждение просят помочь найти хозяина здорового пса, который напал на лабрадора 

76.ru 44 минуты назад
Фото: 76.ru
Женщине пришлось самой отбивать от алабая своего питомца
Жительница Ярославля просит помочь ей найти хозяина алабая, напавшего на её собаку на улице Фабричной.
Здоровый пёс набросился на лабрадора вчера утром.
— Собака была на поводке, но без намордника, — написала женщина в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Хозяин собаки — молодой парень. Он ничего не смог с этим сделать, собака была неуправляема. Своего питомца я отбила сама.
Пёс сильно покусал лабрадора. Собаку пришлось вести в ветеринарную клинику, где ему наложили швы на раны на спине и прописали лекарства.
— Мой Стенли чудом остался жив, — рассказала хозяйка лабрадора. — Он лежит дома под сильными обезболивающими препаратами, с трудом передвигается. Что происходит с моим душевным состоянием, думаю, не стоит объяснять.
Женщина просит помочь ей найти хозяина алабая, за информацию о молодом человеке обещают вознаграждение.
— Все, что я запомнила, это то, что хозяин молодой высокий парень, брюнет. Алабай бело-серый, с купированными ушами. За достоверную информацию я гарантирую финансовое вознаграждение.
В начале лета в центре Ярославля доберман напал на ребёнка. Мальчика на скорой увезли в больницу.
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