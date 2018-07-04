Ярославцев за вознаграждение просят помочь найти хозяина здорового пса, который напал на лабрадора

Женщине пришлось самой отбивать от алабая своего питомца

Жительница Ярославля просит помочь ей найти хозяина алабая, напавшего на её собаку на улице Фабричной.

Здоровый пёс набросился на лабрадора вчера утром.

— Собака была на поводке, но без намордника, — написала женщина в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Хозяин собаки — молодой парень. Он ничего не смог с этим сделать, собака была неуправляема. Своего питомца я отбила сама.

Пёс сильно покусал лабрадора. Собаку пришлось вести в ветеринарную клинику, где ему наложили швы на раны на спине и прописали лекарства.

— Мой Стенли чудом остался жив, — рассказала хозяйка лабрадора. — Он лежит дома под сильными обезболивающими препаратами, с трудом передвигается. Что происходит с моим душевным состоянием, думаю, не стоит объяснять.

Женщина просит помочь ей найти хозяина алабая, за информацию о молодом человеке обещают вознаграждение.

— Все, что я запомнила, это то, что хозяин молодой высокий парень, брюнет. Алабай бело-серый, с купированными ушами. За достоверную информацию я гарантирую финансовое вознаграждение.

В начале лета в центре Ярославля доберман напал на ребёнка. Мальчика на скорой увезли в больницу.