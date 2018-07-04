Роскачество рассказало, как выбрать вкусный арбуз

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости . Роскачество проведет исследование качества арбузов в России, сравнив ягоды, продающиеся в магазинах, на развалах и даже в машинах; организация также подготовила рекомендации, на что нужно обратить внимание, чтобы выбрать хороший арбуз.

"В рамках исследования Роскачество сравнит ранние и поздние арбузы, которые продаются в разных точках реализации: в супермаркетах, на рыночных развалах и даже в кузове машины «у дороги». Так, эксперты проверят, есть ли разница между тем, где именно покупать арбузы, и влияет ли место продажи на их качество и безопасность", — говорится в сообщении организации.

Арбузы будут проверяться по 174 параметрам. В частности, в лабораторных условиях эксперты проверят микробиологические показатели, а также проведут исследования на зараженность вредителями, некаратинными грибными болезнями и вирусологическими болезнями.

"Кроме того, по аналогии с практикой зарубежных организаций, осуществляющих сравнительные испытания продукции и мониторинг качества товаров, профессиональные аттестованные дегустаторы проведут органолептическую оценку продукта (запах и вкус, состояние плодов и степень зрелости)", — отмечает Роскачество.

Сладкая жизнь

Важным аспектом исследования станет проверка арбузов на наличие нитратов и пестицидов. Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова отметила, что один из самых распространенных вопросов об арбузах — содержатся ли в них нитраты.

"Сразу несколько испытательных центров будут проводить мониторинг по расширенной группе данных элементов. Также арбузы будут проверены на наличие пестицидов. Есть распространенное мнение, что после обработки ягод химические вещества частично могут остаться на кожуре и подкорке. Однако стоит сказать, что в мякоть они, как правило, не попадают", — сказала Викулова, слова которой приводятся в релизе.

В свою очередь определить уровень спелости и сладости арбуза поможет исследование на количество в мякоти плода растворимых сухих веществ, то есть сахара — лактозы, глюкозы и сахарозы. Эксперты отмечают, что минимальный показатель по сухим веществам равен 11%: если количество сухих веществ ниже, то плод либо не дозрел, либо сорт самого арбуза не предполагает выраженный сладкий вкус.

"Сейчас российские арбузы менее сладкие — зачастую их снимают немного недозревшими, чтобы они дозрели в процессе перевозки, не переспели и не испортились. И, конечно, менее насыщенный сладкий вкус характеризуются недостаточным количеством солнца в то время, когда выращивают ранние сорта. Также стоит отметить, что ранним летом на прилавках преимущественно находятся арбузы, привезенные из Азии", — отметила Викулова из Роскачества.

Какой он — идеальный арбуз?

Роскачество указывает, что качественный плод арбуза внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и блеском корки. Он не должен содержать лишней влажности. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов — побитостей, рубцов и трещин.

"Качество продукта сохраняется тогда, когда общая площадь внешний повреждений, вызванных трением или погрузочно-разгрузочными работами, не превышает одной восьмой части поверхности плода", — добавляется в сообщении.

Что же касается внутреннего содержания ягоды, то ее мякоть должна быть зрелой (но не перезрелой), сочной, без пустот, с окраской и спелыми семенами. Наконец, длина стебля арбуза, указывает Роскачество, не должна превышать 5 сантиметров. В свою очередь директор департамента исследований Роскачества Викулова советует перед употреблением тщательно мыть арбуз и не есть корку.