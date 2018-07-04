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В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать арбуз
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В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать арбуз 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: Российская Газета
В итоге станет понятно, каким торговым точкам можно больше доверять при покупке этой ягоды. Кроме того, эксперты определят, можно ли брать арбузы рядом с проезжей частью. Каждый арбуз испытают в лабораториях по 174 параметрам. В том числе проверят, есть ли в нем пестициды, нитраты и другие вредные для человека вещества.
А пока исследования не проведены, эксперты Роскачества дали несколько советов по выбору арбуза. Качественная ягода должна выглядеть свежей, чистой, целой, корка должна блестеть, лишней влажности не должно быть. Как не должно быть и большого числа дефектов, трещин, побитостей на корке.
Если общая площадь повреждений арбуза, появившихся в результате погрузочно-разгрузочных работ, не больше одной восьмой части, на качестве ягоды они не должны отразиться. Мякоть арбуза должна быть зрелой, но не перезрелой, а длина стебля не должна превышать пять сантиметров.
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