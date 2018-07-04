Почему донские казаки не женились на русских

Донские казаки со времен Ивана Грозного играли важнейшую роль в истории России. Об их жизни и подвигах сложено много песен и стихов, написано немало прозы, а в народном сознании укоренился образ казака как лихого рубаки на вороном коне. Тем не менее, некоторые факты об этих вольных людях до сих пор остаются малоизвестными.

Любители турчанок

Казачество на берегах Дона начинает складываться с XV века. Молодые крестьяне, не желающие работать на барина, искали здесь вольной жизни. Изначально казацкое общество состояло практически из одних мужчин. Поэтому вопрос с женщинами был для них очень актуален.

Выручали постоянные набеги на соседей, прежде всего на Турцию. Несмотря на то, что Османы были злейшими врагами донцов, казаки часто брали в жены турчанок, которых смогли захватить в качестве трофеев во время набега. Смешанные браки у обитателей донских степей были в порядке вещей.

Только с 1568 по 1878 год Россия воевала с Турцией семь раз. Активными участниками всех этих конфликтов были донские казаки. И это не считая привычных набегов на турецкие владения. Так, во время атаки турецкого поселения на побережье Таганрогского залива в 1635 году, донцы захватили в плен 1735 турецких женщин. Всех их казаки позже взяли в жены.

Среди вольного народа турчанок называли ясырками, а детей, который рождались от таких смешанных браков — болдырями. Отсюда, кстати говоря, и пошла фамилия Болдырев.

С русской поведешься — опозоришься!

Как это ни странно, но жениться на русской или украинке у донских казаков было не в почете. Даже во второй половине XVIII века, когда на южные земли массово хлынули переселенцы из центральной части страны, свободолюбивые казаки старались дистанцироваться от пришедших на Дон русских. Переселенцев они рассматривали как угрозу своей самобытности.

Если же донец все-таки брал в жены русскую или украинку, то он покрывал позором себя и свой род. Естественно, родственники такие союзы очень не приветствовали. Поэтому в случае смерти мужа на войне община могла отвернуться от овдовевшей женщины и ее детей. При этом жениться казаки старались рано — до 20 лет, чтобы успеть обзавестись потомством до ухода на службу.

Мужское воспитание

Воспитание будущих воинов у донцов было максимально строгим. Драться казак должен был уметь, когда еще едва начинал говорить. Как правило, мальчика учили рукопашному бою с трехлетнего возраста.

В том же возрасте казак начинал учиться верховой езде. Стрелковое оружие он изучал с семи лет, а шашку — главное оружие вольнолюбивого донца — с десяти. Но казаки были не только искусными воинами, но и трудолюбивыми земледельцами, поэтому мальчики работали в поле наравне со всеми уже с пяти лет.

Обереги в ушах

Серьги на мужчине обычно смотрятся противоестественно, но у донских казаков они были абсолютной нормой и имели серьезное смысловое значение. Серьга в левом ухе означала, что донец — единственный сын у одинокой матери, в правом — что он последний мужчина в роду. Этот элемент считался оберегом, потому как во время боя командиры старались беречь таких бойцов.

Красота и сила

Казачки по праву считались самыми красивыми женщинами. Этому способствовало многовековое смешение представителей разных этнических групп. Казацкие женщины обладают пламенными черными глазами, «полными жизни щеками» и «величайшей опрятностью в одежде», отмечал исследователь Василий Сухоруков.

Дончанки удивительным образом сочетали в себе женственность со смелостью и твердостью характера. По мнению исследователей, все дело в постоянном напряжении казацкого общества из-за внешних угроз. Считалось, что настоящая дончанка может ловко управляться с конем и метко стрелять.

Первый женский праздник

У казаков был обычай почитать мать-казачку в праздник «ведение в храм Пресвятой Богородицы» 4 декабря. Это первый женский праздник в России, причем появившийся задолго до того, как 8 марта стало красным днем календаря.

Черное пятно

Историк Кирилл Александров отмечает, что во время Великой Отечественной войны за немцев воевало около 80 тысяч казаков, по большей части донских. В начале 1942 года начали создаваться крупные соединения казаков — полки и дивизии.

Примечательно, что идеологи Третьего Рейха считали донцов потомками остготов — германского племени, населявшего равнины Восточной Европы. А раз так, то они считались «истинными арийцами».

Донской «терминатор»

Один из самых известных казаков с Дона был Козьма Крючков — приказной Третьей кавалерийской дивизии. Народную славу он снискал в конце июля 1914 года, когда вместе с тремя товарищами натолкнулся на немецкий конный разъезд — 27 человек.

Германцы, будучи полностью уверены в своей победе, атаковали казаков. На одного Крючкова напали 11 человек. Казак не дрогнул и принял неравный бой. В результате рубака убил всех напавших на него немцев, а его друзья прикончили остальных.

Крючков получил 16 ран, которые, к счастью, не представляли угрозы для жизни. За этот подвиг отважный казак был награжден Георгиевским крестом.