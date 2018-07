Победа России: «Вы рождены, чтобы сказку сделать былью»

Это третья победа России: тренер сборной Станислав Черчесов привел свою команду к успеху, а сборная Испании отправляется домой. Теперь у народа России есть повод праздновать и танцевать, ведь команда вышла в четвертьфинал Чемпионата мира 2018 года.

Такого не было в стране 32 года. Благодаря победе все чувствуют себя счастливыми, потому что стали свидетелями такого великого исторического момента.

Бессонные ночи

Андрей приехал из Владивостока в столицу, чтобы собственными глазами увидеть матч. Его глаза красны, и он постоянно твердит сорванным голосом: «Это сон какой-то. Победа!».

Этот огромный двухметровый парень подхватывает свою хрупкую подружку, перекидывает ее через плечо лицом вниз, отчего она визжит и в шутку стучит по спине своего парня, широко улыбаясь.

Тут же можно увидеть женщину, прижимающую ребенка к груди. Бело-сине-красный флаг распростёрся у ее ног, а ребенок, оглядываясь по сторонам, продолжает смеяться от счастья.

Двое молодых людей, одетые в футболки с изображением Дениса Черышева и приклеившие «усы надежды» (знаменитые усы Черчесова), обнимая друг друга, прыгают и кричат: «Россия! Россия!».

Забота у нас простая, забота наша такая, Жила бы страна родная, и нету других забот. И снег, и ветер, и звезд ночной полет, Меня мое сердце в тревожную даль зовет.

«Песня о тревожной молодости», написанная Александрой Пахмутовой в 1950-х годах, мотивировала тысячи молодых мужчин и женщин трудиться на благо экономики Советского Союза.

Сейчас ее поют молодые люди в честь исторической победы сборной России.

А еще они танцуют, обнимаются, зовут друг друга выпить пива, смеются. Везде из динамиков раздаются песни Despacito, Shape of you, Havana, Girls like you на полной громкости…

На обочинах дорог танцуют молодые люди в традиционных костюмах. Ребята водят хороводы, приседают в танцах, девочки топают ногами и стучат каблуками по асфальту, а когда музыка достигает кульминации, они развязывают свои расписные платки и поднимают их высоко над головой.

Душегрейки, кокошники, сарафаны, юбки, кубильки… все самые великолепные, самые традиционные предметы одежды привезены сюда со всех концов России.

Вот по проспекту несется машина, из которой водитель, громко свистя в свисток и высунув руку в окно, размахивает флагом. На Арбате сегодня совершенно не спокойно, кругом шум и суета.

Да и в обычно тихом Александровском саду среди сотен скульптур ходят толпы народа: местные жители и гости России.

Роскошный торговый центр, ГУМ, расположенный в самом сердце Красной площади, сейчас напоминает людской океан. «Улица Никольская — определенно эпицентр веселья, здесь можно увидеть сотни флагов, цветы, людей и услышать музыку».

Русские счастливы. Сборная вошла в историю спорта. Все веселье — благодаря ей. Искреннее волнение и эмоции от прошедшей игры разукрасили ночь, и теперь это никак не остановить.

Страна утонула в счастье. Со всего света приходят самые искренние поздравления от фанатов футбола, желающих разделить радость и успех российской сборной.

Вы рождены, чтобы сказку сделать былью

Те, кто следил за матчем Россия — Испания, могли увидеть трибуну в «Лужниках», где болельщики растянули огромный баннер с надписью «Вы рождены, чтобы сказку сделать былью».

Это начало «Марша советских авиаторов», написанного в 1923 году советским композиторов Юлием Абрамовичем Хайтом. Эта музыку обычно включали на парадах или во время полетов.

Болельщики говорят: «Современное поколение стало свидетелем по-настоящему исторического события на ЧМ-2018, который проходит на родине матрешки, ведь сейчас вершится история».

Эти чудесные парни благодаря футболу принесли счастье всей России, хотя никто этого совсем не ожидал.

А команда в ответ на безумную поддержку болельщиков развернула баннер, на котором было написано «Мы играем за вас».

С этого момента зрители пришли в неописуемый восторг. Благодаря Черчесову слабая команда превратилась в сильного противника. В четвертьфинале их соперниками станут «Дикие кони» Хорватии.

Но это никак не сломит боевой дух России, и у россиян есть все основания мечтать о финале ЧМ-2018.