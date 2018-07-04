Опять госуслуги зависли: второй этап записи в екатеринбургские школы начался с технических проблем

Второй этап записи в первые классы екатеринбургских школ, когда на свободные места можно зачислять детей с любой пропиской, в ночь на 1 июля стартовал с небольшого коллапса. Как рассказывают горожане, портал госуслуг не сразу справился с повышенной нагрузкой.

И вновь полночи родители обсуждали свои проблемы и успехи в нелёгком деле записи на госуслугах в родительских чатах и на форумах.

«У меня виснет», — написала пользовательница сайта U-mama anestezzzzzia в 00:46.

«Я даже тип заявления не могу выбрать», — пожаловалась anischna, это уже в 01:04, то есть более чем через час после старта записи.

«Теперь дважды выдал номера школ, и при подаче заявления что-то пошло не так. Я не знаю, что делать. Неужели так до утра будет?» — встревожилась exЛильчик, время этого сообщения — 01:25.

Спустя ещё некоторое время многие люди стали сообщать, что им уже после успешной регистрации пришли отказы.

«У нас тоже стояло в очереди на рассмотрение, сейчас проверила, написано: «Отказано в предоставлении услуги». Комментарий Департамента: «Регистрация заявления на этого ребенка невозможна»», — это уже утреннее сообщение, и подобных было несколько.

По информации «Ростелекома», за четыре дня екатеринбургские родители подали 703 заявления на поступление детей в школы, больше половины заявителей уже принесли оригиналы документов.

— По некоторым данным, есть небольшие перебои в работе портала (зависание), сейчас проводится анализ его работы совместно с Департаментом образования, — прокомментировали в «Ростелекоме».

Что касается отказов, которые получили некоторые родители на портале госуслуг уже после того, как заявления были поданы, то связисты объяснили их так:

— Отказ в предоставлении услуги мог приходить заявителю по причине некорректно заполненной информации или повторной отправки данных на форме на портале госуслуг (эта причина преобладает).

Накануне начала второго этапа приёмной кампании места для первоклассников оставались в 98 екатеринбургских школах. До конца лета заявления принимают от граждан с любой (российской) пропиской. Со следующего года у родителей появится возможность в момент старта кампании отправлять заявления не только через госуслуги, но и через официальный портал администрации Екатеринбурга. Об этом ранее заявляла руководитель Департамента образования Екатерина Сибирцева

— Мы вынуждены констатировать, что ПАО «Ростелеком» не может в полной мере обеспечить функцию приема заявлений в электронном виде, — комментировала Екатерина Сибирцева итог старта кампании в феврале. — Возможным выходом является организация для граждан дополнительных способов подачи.