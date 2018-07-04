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Молодые голуби и воробьи начали падать с деревьев в Новосибирске
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Молодые голуби и воробьи начали падать с деревьев в Новосибирске 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
На улицах Новосибирска появились первые птенцы — нередко они выпадают из гнезда и погибают.
По словам орнитолога Алексея Яновского, сейчас практически у всех птиц заканчивается гнездовой период, и подрастающие птенцы готовятся покидать гнёзда.
«В июле уже большинство видов заканчивает самое важное дело в их жизни — гнездование. В середине июля птенцы начнут покидать свои гнёзда и кочевать. Буквально вчера увидел на перекрёстке Советской и Фрунзе маленького птенца, молодую белую трясогузку, которая раньше времени покинула гнездо и прыгала по тротуару. Родители птенца беспокоились. Сейчас иногда видны раздавленные молодые голуби и воробьи, особенно те, которые раньше времени покидают гнездо. У них перья ещё не отросли, но они покидают гнездо. Причины могут быть разные: беспокойство, паразиты», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.
Как отмечают волонтёры Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ), в последнее время количество обращений, связанных с выпавшими из гнезда птенцами, увеличилось.
«Очень много птенцов люди находят в не подходящих для этого местах: на дорогах, на асфальте, на проезжей части. Каким образом птенцы оказались именно там, непонятно. Многие из птенцов пока не умеют не то, что перепархивать [с ветки на ветку], но и даже бегать», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова. Богомолова рекомендует возвращать найденных птенцов обратно в гнёзда к родителям.
«Это нужно делать осторожно, чтобы не демаскировать гнездо. То, что взрослые птицы не примут птенца назад, — миф. Птицы не чувствуют запаха рук человека и не бросают своих гнёзд, если те не демаскированы», — добавила пресс-секретарь ЦРДЖ.
Утром 20 июня в Новосибирске коршуны напали на прохожего — о нападении в редакцию НГС написал сам пострадавший.
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