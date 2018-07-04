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Спасатели возвратили из «Хвалынского моря» четырех молодых людей
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Спасатели возвратили из «Хвалынского моря» четырех молодых людей 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Четыре человека отправились плавать на лодке по Волге под Хвалынском. Романтичное настроение и легкий штиль привели к тому, что отдыхающих унесло в так называемое Хвалынское море. В результате выяснилось, что путешественники не в состоянии самостоятельно добраться до берега. Большая ширина реки и нарастающие волны не оставили им шансов.
Когда в областную службу спасения поступил сигнал, на помощь молодежи выехал экипаж на катере. Он доставил лодку на берег.
Ранее двух девочек в возрасте 13 и 14 лет унесло течением Волги в Вольске. Они плавали на надувных кругах.
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