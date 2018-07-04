Спасатели возвратили из «Хвалынского моря» четырех молодых людей

Четыре человека отправились плавать на лодке по Волге под Хвалынском. Романтичное настроение и легкий штиль привели к тому, что отдыхающих унесло в так называемое Хвалынское море. В результате выяснилось, что путешественники не в состоянии самостоятельно добраться до берега. Большая ширина реки и нарастающие волны не оставили им шансов.

Когда в областную службу спасения поступил сигнал, на помощь молодежи выехал экипаж на катере. Он доставил лодку на берег.

Ранее двух девочек в возрасте 13 и 14 лет унесло течением Волги в Вольске. Они плавали на надувных кругах.