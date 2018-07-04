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В Чили осудили девять человек за убийство Виктора Хары в 1973 году
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В Чили осудили девять человек за убийство Виктора Хары в 1973 году 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Чилийский судья Мигель Васкес вынес приговор девяти бывшим военным за убийство музыканта и политического активиста коммунистических взглядов Виктора Хары и директора жандармерии Литтре Кироги в ходе военного переворота 1973 года, который привел ко власти Аугусто Пиночета, передает РИА «Новости».
"Судья-следователь по делам о нарушении прав человека апелляционного суда Сантьяго Мигель Васкес Пласа вынес приговор в отношении девяти военнослужащих в отставке за… убийство певца Виктора Хары и директора пенитенциарной системы Литтре Кироги", — говорится в решении суда.
Бывшие военные были приговорены к 15 годам заключения за убийство Хары и Кироги, а также еще по три года по обвинению в их похищении. Один из обвиняемых был приговорен к пяти годам тюрьмы за сокрытие преступлений. Решением суда также было обязать государство к выплате около $2 млн родственникам жертв.
По версии следствия, в сентябре 1973 года военные, захватившие власть в результате переворота, похитили Хару, после чего его в течение четырех дней пытали током, ломали ему руки и расстреляли, выпустив в музыканта 34 пули.
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