В Чили осудили девять человек за убийство Виктора Хары в 1973 году

Чилийский судья Мигель Васкес вынес приговор девяти бывшим военным за убийство музыканта и политического активиста коммунистических взглядов Виктора Хары и директора жандармерии Литтре Кироги в ходе военного переворота 1973 года, который привел ко власти Аугусто Пиночета , передает РИА «Новости»

"Судья-следователь по делам о нарушении прав человека апелляционного суда Сантьяго Мигель Васкес Пласа вынес приговор в отношении девяти военнослужащих в отставке за… убийство певца Виктора Хары и директора пенитенциарной системы Литтре Кироги", — говорится в решении суда.

Бывшие военные были приговорены к 15 годам заключения за убийство Хары и Кироги, а также еще по три года по обвинению в их похищении. Один из обвиняемых был приговорен к пяти годам тюрьмы за сокрытие преступлений. Решением суда также было обязать государство к выплате около $2 млн родственникам жертв.

По версии следствия, в сентябре 1973 года военные, захватившие власть в результате переворота, похитили Хару, после чего его в течение четырех дней пытали током, ломали ему руки и расстреляли, выпустив в музыканта 34 пули.