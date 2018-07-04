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В Чили вынесли приговор бывшим военным за убийство певца Виктора Хары
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В Чили вынесли приговор бывшим военным за убийство певца Виктора Хары 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Чилийский судья Мигель Васкес приговорил девять бывших военных к 18 годам тюрьмы за убийство известного музыканта и политического деятеля коммунистических взглядов Виктора Хары и директора жандармерии Литтре Кироги во время переворота 1973 года, в результате которого к власти пришел Аугусто Пиночет.
"Судья-следователь по делам о нарушении прав человека апелляционного суда Сантьяго Мигель Васкес Пласа вынес приговор в отношении девяти военнослужащих в отставке за… убийство певца Виктора Хары и директора пенитенциарной системы Литтре Кироги", — говорится в сообщении на сайте судебной системы страны.
Сообщается, что в качестве наказания каждый из девяти экс-военных получил по 15 лет за убийство Хары и Кироги и еще по три года по обвинению в похищении обоих жертв. Еще один обвиняемый получил пять лет тюрьмы за сокрытие преступлений.
Суд также обязал государство выплатить 1,37 миллиарда чилийских песо (более 2 миллионов долларов) родственникам жертв.
Как ранее установило следствие, в сентябре 1973 года, когда было свергнуто правительство Сальвадора Альенде, пришедшие к власти военные в течение четырех дней избивали Хару, пытали его током, ломали руки, после чего расстреляли, выпустив в него 34 пули. Харе было 40 лет.
На могиле Виктора Хары
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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