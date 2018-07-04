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Нерадивая мать из Соль-Илецка обвиняется в нападении на мужа
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Нерадивая мать из Соль-Илецка обвиняется в нападении на мужа 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Жительница Соль-Илецка ответит в суде за жестокое обращение с ребенком и причинение тяжкого вреда здоровью супруга.
По версии следствия, в мае пьяная фигурантка дела во время ссоры напала на мужа и не менее шести раз ударила его ножом. Кроме этого, женщина уже два года не заботится о своей маленькой дочке, девочка не получала необходимый медицинский уход, ее жизни и здоровью угрожала опасность.
Фигурантка дела полностью признала свою вину, уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба Соль-Илецкого районного суда.
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