Сдала экзамен, пошла гулять и не вернулась домой: в Тюмени уже неделю ищут 17-летнюю девушку

Мама пропавшей девушки предполагает, что дочь могла уйти из дома вместе с подругой

В Тюмени уже неделю ищут 17-летнюю Анастасию Павлюченко. Девушка ушла из дома поздним вечером в пятницу, 29 июня. Заявление в полицию поступило на следующий день.

— Она никогда не уходила из дома. Я даже не знаю, что предполагать. Никаких конфликтов у нас не было. Она ушла из дома, когда я была на работе. Ее телефон отключен с субботы. Где-то ведь все это время она должна жить, что-то есть. Одежды у нее с собой нет, только футболка и джинсы, в которых она ушла, — рассказала 72.ru Елена Павлюченко, мама пропавшей девушки. Тюменка предполагает, что ее дочь может находиться вместе с подругой. Заявление о пропажи второй девушки в полицию не поступало, а в квартире, где она живет, никого нет. — Подружка, с которой она может сейчас находиться, — любит бродяжничать. Возможно, она предложила таким образом доказать что-то маме, но это только мои предположения, — поделилась Елена. В последний раз девушек, похожих по описанию на Анастасию Павлюченко и ее подругу, видели в Тюмени в минувшее воскресенье. В понедельник, 2 июля, к поискам девушки присоединились волонтеры тюменского отряда «Белая Сова». Пропавшей девушке на вид 16-17 лет, внешность славянская, рост 174 сантиметра. В день исчезновения она была одета в джинсы светло-синего цвета, белую футболку и светло-серую толстовку с капюшоном. С собой у Анастасии должен быть черный рюкзак с синей надписью. Всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном месте нахождения девушки, просят позвонить по телефонам: 02, (3452) 794-109, 794-009 — дежурная часть, 794-010 — отдел полиции №4 по городу Тюмени, либо связаться с мамой Анастасии 8-919-933-25-96 (Елена Павлюченко).

В Тюмени ищут 50-летнего Амира Калимуллина. По словам родных, мужчина вышел из дома без документов 24 июня и без вести пропал. Последний раз его видели во 2-м Заречном микрорайоне, хотя сам он живет в Казарово.