Сургутянина оштрафуют за алкогольный сувенир с коброй

У жителя Сургута, возвращавшегося из Вьетнама, конфисковали бутылку с алкоголем. Кроме того, мужчину ждет штраф.

Сургутянин провел отпуск во Вьетнаме и купил там бутылку настойки с индийской коброй (известна также как очковая змея) внутри. Эти змеи защищаются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Бутылку у мужчины забрали на Ханты-Мансийской таможне, сообщили представители ведомства.

С начала года югорские таможенники изъяли больше десяти таких сувениров: люди привозили с собой алкоголь с корнями редких растений, змей и скорпионов.

По закону турист может ввезти в Россию не более пяти литров алкоголя, считая пиво, причем бесплатными и не требующими декларации будут только три из них. Любителей отдыха на экзотических курортах призвали знакомиться с таможенными требованиями своевременно.