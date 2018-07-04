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Сургутянина оштрафуют за алкогольный сувенир с коброй
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Сургутянина оштрафуют за алкогольный сувенир с коброй 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
У жителя Сургута, возвращавшегося из Вьетнама, конфисковали бутылку с алкоголем. Кроме того, мужчину ждет штраф.
Сургутянин провел отпуск во Вьетнаме и купил там бутылку настойки с индийской коброй (известна также как очковая змея) внутри. Эти змеи защищаются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Бутылку у мужчины забрали на Ханты-Мансийской таможне, сообщили представители ведомства.
С начала года югорские таможенники изъяли больше десяти таких сувениров: люди привозили с собой алкоголь с корнями редких растений, змей и скорпионов.
По закону турист может ввезти в Россию не более пяти литров алкоголя, считая пиво, причем бесплатными и не требующими декларации будут только три из них. Любителей отдыха на экзотических курортах призвали знакомиться с таможенными требованиями своевременно.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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