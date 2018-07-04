Стекольный участок появится на мебельной фабрике в Торопце

На новой фабрике офисной мебели компании «ФЕЛИКС» в г. Торопце (Тверской области) начнёт работать стекольный участок. На нём будет налажено производство фасадов с рамками из МДФ и алюминия. В перспективе к ассортименту добавятся стеклянные столешницы и полки.

Введённые мощности позволят обеспечить внутренний рынок функциональной и эргономичной отечественной мебелью, представленной в различных ценовых сегментах. Вся производимая в Торопце мебель будет продаваться в России, а также экспортироваться в страны Евросоюза и Ближнего Востока.

Наращивать объём выпускаемой продукции планируют поэтапно. В итоге он будет доведён до 50-60 тыс. изделий в месяц.

На производстве уже установлено высокотехнологичное оборудование известных марок: обрабатывающие центры Rover, раскроечный и присадочный центры Selco и Skipper, обрабатывающий центр с опцией кромления Rover-С, обрабатывающий центр по изготовлению изделий из стекла INTERMAC. Запущена уникальная автоматизированная поточная линия (способная обрабатывать деталь менее чем за 7 секунд), а также другое высокотехнологичное оборудование.

С расширением производства откроются новые вакансии. Сейчас на нём трудятся около 100 человек. Почти все ─ жители Торопца. С запуском нового производства им не нужно ездить на заработки в Москву. На стекольный участок потребуются операторы станков с ЧПУ, резчики стекла и операторы на стекольное оборудование. Рабочие кадры будут нужны и на прессовый участок. Его запуск планируется в ближайшее время. Всего на фабрике будет создано более 300 рабочих мест.

Справка

Компания «ФЕЛИКС» — крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в России. Компания «ФЕЛИКС» имеет собственную франчайзинговую сеть, которая, по мнению авторитетного журнала Forbes, занимает 1-е место в России.

В составе холдинга:

3 фабрики по выпуску офисной и гостиничной мебели. Деревообрабатывающий комбинат «Жарковский» . Современный складской комплекс общей площадью более 30 000 кв. м. 9 фирменных салонов по продаже офисной мебели в Москве, 1 салон в Санкт-Петербурге. более 50 — в регионах России, 4 — в Казахстане.

Общая площадь фирменных салонов составляет более 32 000 кв.м.

www.felix.ru