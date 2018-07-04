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Воронежские чиновники ждут, когда лауреаты конкурса проектов ТОС придут за грантами
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Воронежские чиновники ждут, когда лауреаты конкурса проектов ТОС придут за грантами 

Вести Воронеж 1 час назад
У победителей осталось несколько дней, чтобы подать нужные документы.
От победителей конкурса общественно-полезных проектов ТОС ждут документы для получения грантов. Речь о лауреатах, выигравших в этом году. Подать необходимые бумаги нужно до 10 июля. Напомним, в этом году на поддержку инициативбыло выделено 180 миллионоврублей. Ожидается, что в следующем году регион может рассчитывать на увеличение финансирования. Точный бюджет будет известен этой осенью. Приём документов на участие в конкурсе общественно-полезных проектов ТОС-2019 начнётся зимой.
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