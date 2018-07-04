Почему Екатерина I запретила общие бани

Вплоть до конца XVIII столетия бани на Руси были общими, то есть мужчины и женщины парились в них вместе. Но впоследствии власти попытались искоренить этот обычай из обихода, а в банях появились мужские и женские отделения.

Бани сельские и городские

На самом деле запрет касался только городских общественных бань. В сельской местности бани были частными, обычно в виде пристроек к избам, и крестьяне мылись в них, как правило, только своей семьей.

Причем в «первый пар» шли мыться мужчины и дети, затем женщины. Общественные бани возводили чаще всего на берегу реки, чтобы было куда окунуться после «пара». Внутри одноэтажная постройка делилась на предбанник, мыльню и парную. Вот в таких банях действительно мылись вместе граждане всех полов и возрастов.

«Рассадники разврата»

Общие бани, где мужчины и женщины представали друг перед другом в чём мать родила, казались церковным властям «рассадником разврата». Первая попытка запретить совместное мытье была сделана ещё в «Стоглаве» 1551 года.

В 1646 году вышел указ, «чтобы в Нижнем Новгороде в торговых банях мужики с женками вместе не парились», а 21 декабря 1741 года — указ Правительствующего Сената, в котором говорилось: «…на Москве и в ыных городех мужики и жонки парятца в особых банях, а не вместе». Но предписания властей не выполнялись.

«К чести русского народа, совместное посещение общественных бань мужчинами и женщинами имело лишь весьма ограниченный сексуальный подтекст, который проявлялся лишь в шутках (порой весьма скабрезных), флирте, но ни в чём более серьёзном», — пишет Андрей Дачник в книге «Баня. Очерки этнографии и медицины».

Шок для иноземцев

С другой стороны, совместное мытье русских в банях шокировало иностранцев. Вот свидетельство барона Августина Майерберга, посла римского императора Леопольда при дворе царя Алексея Михайловича, оставленное в 1661 году: «В общественных банях бывают в большом числе и женщины простого звания; но хотя моются там отдельно от мужчин за перегородкой, однако ж совсем нагие входят в одну дверь с ними, а если которой-нибудь придет такая охота, она остановится на ее пороге, да и не стыдится разговаривать при посторонних с мужем, который моется, с самою вздорною болтовнею.

Да даже и сами они, вызвавши кровь таким же, как и мужья их, сеченьем и хлестаньем к самой коже, тоже бегут к ближней реке, смешавшись с мужчинами и нисколько не считая за важность выставлять их нахальным взглядам свою наготу, возбуждающую любострастие».

Голландский парусных дел мастер Ян Стрюйс, побывав в Москве в 1669 году, свидетельствовал: «Общественными банями пользуются мужчины и женщины, молодые и старые, без различия. Раздевшись догола, все входят в одну дверь, прикрывая иногда свой срам не чем иным, как пучками высушенных березовых веток, которыми растирают тело, предварительно побрызгав на него водой, что происходит, когда они парятся на скамейках… Итак, мужчины и женщины, молодые и старые, выбегают без стыда и страха из бани, так что их каждый может увидеть…»

Воспитанные в строгих правилах и с сомнением относившиеся к мытью чужеземцы категорически отказывались мыться в таких условиях и потребовали устройства в Немецкой слободе особых бань, где мужчины и женщины мылись отдельно.

Устав Екатерины II Екатерина II жаждала прослыть цивилизованной императрицей. И одним из важных шагов на этом поприще стал Устав благочиния от 1782 года, по которому было запрещено совместное посещение мужчинами и женщинами торговых бань, а дети противоположного пола имели право находиться в мужском или женском отделении только до 7-летнего возраста.

Однако полностью общие бани ушли из обихода только в первой четверти XIX столетия, при Александре I.