В шаге от закрытия. В Волгограде снова хотят закрыть лицей-интернат «Лидер»

Группа родителей старшеклассников из Волгограда и сельских территорий области направила обращения к главе государству и губернатору. В документе, под которым стоит около 50 подписей, выражается тревога за судьбу известного на всю область учреждения — лицея-интерната для талантливых детей «Лидер».

Крушение надежд

Лицей-интернат основан 14 лет назад решением администрации области. Основной задачей является всестороннее развитие детей со всей области, включая глубинку. Многие ученики лицея становились победителями всероссийских и международных олимпиад, турниров и конкурсов, поступали в лучшие вузы страны.

В «Лидере» постоянно обучается около 300 детей, причем акцент в лицее изначально делался на талантливых, подающих большие надежды школяров.

По словам активиста родительской группы, волгоградки Ларисы Харитоновой, поводом для письма стала информация о ликвидации с нового учебного года приёма в 10-й класс лицея. Такое сообщение обескуражило как детей, так и родителей.

«Мы специально меняли недавно сельскую местность, где постоянно проживали, на Волгоград, чтобы устроить в «Лидер» ребёнка, отличника, активного и многолетнего участника олимпиад по математике, физике, — рассказывает Лариса Харитонова. — С прекрасными результатами сын окончил и 9-й класс. И тут как гром среди ясного неба выяснилось — руководство лицея-интерната, в который хотели подать документы ребёнка в 10 -й класс, объявило, что набора на этот класс нет. Есть только набор в группу дистанционного обучения по очной программе 10-го класса. Сказать, что мы огорчены, — это ничего не сказать».

«У меня сын окончил 9-й класс, очень способный, много и прилежно занимается по физике, математике, — рассказывает родительница Нина Патрашина из Суровикинского района. — Но с профильных олимпиад в областном центре ребёнок часто приезжал расстроенный. Говорит, уровень знаний в Волгограде совершенно другой. И вот теперь, узнав о «дистанционке» за 10-й класс, даже не знаем, как быть дальше. В нашем районе, даже в райцентре, доступность такой формы обучения нулевая — интернет очень медленный. Получать контрольные задания от педагогов и отправлять их обратно в онлайн-режиме невозможно».

Тайная ликвидация?

Летом 2015 года лицей-интернат для одарённых детей «Лидер» уже прогремел на всю область в негативном ключе. Тогда учредители лицея заявили о предстоящем закрытии учреждения из-за аварийного состояния одного из учебных корпусов. Только благодаря поднявшейся в СМИ волне, судьба лицея оказалась не столь печальна. Был закрыт, затем демонтирован один из аварийных корпусов в составе учебного городка лицея-интерната. Остальные два корпуса функционируют. Но это только пока.

«Нам тоже ничего не говорят в открытую о судьбе родного лицея, но уже очевидно — она незавидная, — считает один из штатных преподавателей лицея, согласившись с нами беседовать на условиях анонимности. — В результате введения «дистанционки» в 10-м классе вынужден на днях уволиться один из педагогов, но главные события — массовые увольнения опытных преподавателей, считаю, впереди. Мы заметно теряем теперь не только в качестве обучения, но и в часах преподавания. Как знать, может, решили закрыть лицей поэтапно?».

По мнению педагога с многолетним стажем, при изучении по профильной и углублённой программе таких предметов, как физика, математика, химия, обучение по «Скайпу» может рассматриваться исключительно как вспомогательное средство, но вовсе не как основное.

Будущее «Лидера» остается пока туманным. В ответе обеспокоенным родителям из администрации региона за подписью врио вице-губернатора Ларисы Савиной и зампреда регионального комитета образования Ларисы Кочергиной лишь указывается, что обучение в дистанционной форме по учебным программам лицея «Лидер» будет осуществляться на бесплатной основе. В письме также рекомендуется посетить сайт лицея и ознакомиться с подробной информацией о приёме.

Часть родителей внимательно изучила сайт «Лидера», выяснилось неожиданное: оказывается, в каникулярное время занятия в лицее для «дистанционщиков» будут организованы в очной форме на территории учебного заведения. Стоимость предоставляемых услуг (проживание плюс питание) составляет 1600 рублей за период обучения. В течение учебного года, сообщается, будет организовано четыре подобных курса, по соответствующей стоимости.