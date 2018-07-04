Среднеазиатские черепахи под угрозой: как спасают степных обитателей

Они пережили динозавров, но соседство с человеком для них оказалось губительным. Зоологи Казахстана обеспокоены — численность среднеазиатской черепахи сокращается. О том, как спасают степных обитателей, узнал корреспондент «МИР 24» Кирилл Харламов.

Эту черепаху спасла от смерти алматинка Ольга Егорова . Женщина уже несколько лет находит на улицах Алматы пресмыкающихся, выхаживает их и отпускает на волю.

«Годзиллой назвали, чтобы кушать начал», — поясняет женщина.

Ремпейдж запутался в пакете, у него отказали задние лапы, а часть панциря обломлена. Сейчас он с удовольствием ест листья салата и идет на поправку. Для таких питомцев необходимы особые условия содержания.

«Очень часто у людей представление, что черепахи живут на солнце, можно поставить коробочку и пускай она там сидит, от перегрева погибает. Им нужны и вода, и витамины», — рассказывает Ольга Егорова.

Черепах привозят весной из пригорода Алматы. Степи — привычное место обитания рептилий, а в домашних условиях они чаще всего погибают. Не все знают, что у этих животных свой рацион питания и траву, на самом деле, они едят редко.

«У черепах очень богатый рацион. Всевозможнейший. Красноухие черепахи — полухищники. Им нужно еще давать живой корм», — рассказала ветеринар Алина Чимирук.

По словам зоологов, среднеазиатские черепахи в скором времени будут под угрозой исчезновения. Главная причина — контрабанда. Рептилии в соседнем Китае особенно популярны. Из них готовят лекарственные средства для мужского здоровья.

«Если залезть в интернет, то появятся сотни объявлений о продаже среднеазиатских черепашек. Продают, как правило, недорого, в районе тысячи рублей, иногда и дешевле. Но когда их везут тысячами, то это уже приличные суммы», — отметил кандидат биологических наук Марк Пестов.

Кроме того, в Казахстане давно популярен черепаший суп. Рептилий отлавливают сотнями. Сейчас численность этих степных обитателей уменьшается. Они медленно размножаются и долго растут.

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