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Скончался выдающийся дагестанский энергетик Гамзат Гамзатов
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Скончался выдающийся дагестанский энергетик Гамзат Гамзатов 

Mirmol.ru 59 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Скончался выдающийся дагестанский энергетик Гамзат ГамзатовВыдающийся дагестанский энергетик и бывший член Госсовета Гамзат Гамзатов скончался 3 июля на 81 году жизни.
Гамзатов родился в Махачкале 25 августа 1938 г.
В 1970 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт. В 1983 был назначен на должность заместителя гендиректора «Дагэнерго», а спустя 10 лет стал гендиректором АО энергетики и электрификации «Дагэнерго». Дважды избирался членом Госсовета Дагестана. В 2011 был избран председателем Общественной палаты Дагестана.
Весной 2017 года в беседе с молодежью на вопрос «Какой у вас рецепт счастья» Гамзатов ответил: «Я всегда хотел и старался стать источником счастья для своего народа, и я призываю каждого из вас к этому стремиться, и вы обязательно будете счастливы».
В социальных сетях люди опечалены данным событием:
«Гамзат Магомедович был Человеком с большой буквы, уникальной личностью. Имела возможность быть лично знакомой с ним — это большой подарок судьбы, ибо с первой минуты общения он завоёвывал сердца людей. Тяжело смириться с такой тяжелой утратой. Скорбим…», — пишет пользователь Instagram.
«Мои соболезнования всему Дагестанскому народу! От нас ушел действительно человек с большой буквы в наше время таких мало!», — прокомментировал интернет-пользователь.
«Уходит лучшее поколение, самые искренние соболезнования родным и близким», — пишет alimurat_38.
Наша редакция выражает искренние соболезнования родным и близким Гамзатова.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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