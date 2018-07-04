Скончался выдающийся дагестанский энергетик Гамзат Гамзатов

Скончался выдающийся дагестанский энергетик Гамзат ГамзатовВыдающийся дагестанский энергетик и бывший член Госсовета Гамзат Гамзатов скончался 3 июля на 81 году жизни.

Гамзатов родился в Махачкале 25 августа 1938 г.

В 1970 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт. В 1983 был назначен на должность заместителя гендиректора «Дагэнерго», а спустя 10 лет стал гендиректором АО энергетики и электрификации «Дагэнерго». Дважды избирался членом Госсовета Дагестана. В 2011 был избран председателем Общественной палаты Дагестана.

Весной 2017 года в беседе с молодежью на вопрос «Какой у вас рецепт счастья» Гамзатов ответил: «Я всегда хотел и старался стать источником счастья для своего народа, и я призываю каждого из вас к этому стремиться, и вы обязательно будете счастливы».

В социальных сетях люди опечалены данным событием:

«Гамзат Магомедович был Человеком с большой буквы, уникальной личностью. Имела возможность быть лично знакомой с ним — это большой подарок судьбы, ибо с первой минуты общения он завоёвывал сердца людей. Тяжело смириться с такой тяжелой утратой. Скорбим…», — пишет пользователь Instagram.

«Мои соболезнования всему Дагестанскому народу! От нас ушел действительно человек с большой буквы в наше время таких мало!», — прокомментировал интернет-пользователь.

«Уходит лучшее поколение, самые искренние соболезнования родным и близким», — пишет alimurat_38.

Наша редакция выражает искренние соболезнования родным и близким Гамзатова.