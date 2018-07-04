Нырнул и исчез. Люди отдыхают, выпивают, тонут

Всего с начала сезона в кузбасских реках погибли 26 человек. К сожалению, тёплые дни печальную статистику только пополняют.

Алкоголь и не только

Белово, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Кемерово, Яшкино и т. д. — трагедия не обошла практически ни один город. В Новокузнецке мужчина утонул в озере Чёрном, а в Анжеро-Судженске — в озере Мишиха, беловчанин — в Беловском водохранилище. Сценарий, по информации областного Следственного комитета , в основном один и тот же: на берегу пил пиво, решил искупаться, нырнул и исчез. С начала сезона был только один случай, когда совершенно трезвому отдыхающему стало плохо с сердцем, и он пошёл ко дну.

По словам старшего инспектора ГИМС ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Скрипнюка, в 80% случаев причина трагедий на воде — именно алкоголь. «Когда человек пьян, он неадекватно оценивает свои силы и обстановку вокруг. Бывает, что на спор пытается переплыть реку, или заходит в холодную воду, или его просто покидают силы. На втором месте детское любопытство. Кто-то идёт учиться плавать втайне от родителей, за кем-то просто не уследили, когда купались вместе. Третья причина — купание в незнакомых местах, когда человек не знает дна, скорости течения и т. д. Он просто может нырнуть, удариться обо что-то и не вынырнуть», — рассказывает Александр Фёдорович.

Опасные прогулки

По информации СК, на сегодняшний день утонули 17 взрослых и девять детей. Малыши до 10-12 лет часто находились у воды вместе с родителями, но мамы и папы выпивали спиртное, поэтому не уследили. Дети постарше чаще всего уходили втайне от родителей на речку. И тот же сценарий: нырнул и исчез. С наступлением тепла полицейские начали проводить рейды по несанкционированным пляжам. По данным пресс-службы областного ГУ МВД, проверки показали, что о своей безопасности думают не все. В посёлках Инской и Старо-Белово, например, полицейские за день застали десяток подростков, которые отдыхали у воды без присмотра родителей. Как оказалось, большинство из них даже не предупредили мам и пап о своих планах пойти на речку.

В Анжеро-Судженске местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что пропали двое её сыновей, пяти и десяти лет. Мальчики ещё днём ушли играть на детскую площадку и не вернулись, самостоятельные поиски результатов не дали. Полицейские нашли ребят в течение часа на одной из улиц города в компании двоих десятилетних друзей. Дети рассказали, что им стало очень жарко, и они решили искупаться. На автобусе мальчики доехали с окраины города до центра, пешком добрались до озера, где до позднего вечера учились плавать. К счастью, их уроки не закончились трагедией!