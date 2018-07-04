Хлюпающий носом сын-фрик Яковлевой снял смерть друга на видео

У сына популярной актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных умер любимый питомец. Убитый горем мужчина опубликовал короткую запись, на которой прощается с собакой.

У Дениса Шальных весьма брутальная внешность. Молодой мужчина буквально изрисован с ног до головы — его тело покрывает множество татуировок, в том числе и на лице, а еще он увлекается шрамированием, бодибилдингом, обожает сериал «Игра престолов», известный своими жестокими сценами, носит короткую стрижку и бородку.

Однако все это не умаляет личностных качеств Дениса. Так, например, он обожает животных, более того, в детстве он мечтал стать ветеринаром, чтобы помогать и спасать зверей. У самого Шальных дома несколько питомцев, однако сейчас стало известно, что одного из них Денис потерял.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram сын Яковлевой опубликовал короткое видео, на котором запечатлел голову черной собаки. Мужчина гладит ее по морде при этом слышен его всхлип. Судя по металлическому столу, на котором лежит четвероногий любимец, предположительно, Шальных заснял момент усыпления.

"Прощай, мой любимый друг. Я люблю тебя. Обнимайте и целуйте своих питомцев, пока можете. Они заслуживают этого больше, чем вы думаете", — подписал короткое видео убитый горем мужчина. Позднее Денис выложил старую фотографию, на которой запечатлен вместе с любимой собакой.

Ранее стало известно, что Шальных пошел работать в школу. Мужчину взяли на должность воспитателя в «Школу Росатома». Испытательный срок он проходил в лагере в Пензенской области. Шальных учит подростков следить за здоровьем, делать физические упражнения.