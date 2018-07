«Все, старик, спасибо» — Татьяна Лазарева и Михаил Шац больше не живут вместе

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева выступила с откровенным признанием об отношениях с мужем Михаилом Шацем . В передаче «А поговорить?» она сообщила, что уже второй год не живет с супругом. Но дело не в разводе, пишут Дни.ру.

Не понимаете, почему мы так разуемся с Михаилом? Потому что мы одеты в штаны нашего старшего сына Степана! Все равно не понимаете? Ну и ладно😂🤣😂 #хочешьпохудеть #спросименякак #рожаламамарадовалась #спасибосынузапобеду #надсобой #таняодумайся #верништаны #хорошочтоуехал #спасибочтохудой

Татьяна вместе с 11-летней дочерью Антониной переехали в испанский город Марбелья, а Михаил остался в Москве. Когда-то чета артистов провела на этом курорте несколько недель, и телеведущей так понравилась местная простая жизнь, где все дешево и есть натуральные продукты, что она уже не захотела уезжать. Этому благоволил и тот факт, что у 51-летней Лазаревой сейчас нет работы в столице.

— У меня и там работы нет, и тут работы нет, ну я уж лучше тут буду. Тем более что со школой было очевидно, что я не найду здесь, в Москве, школу, которая меня устроит как мать. Я собрала всех и сказала: «Остаюсь здесь». И все такие: «Ну окей». Все, кроме Михаила. Он говорит: «А я, мама? Я что буду делать, — объяснила она.

В итоге получилось, что муж и жена начали жить раздельно, причем оба довольны сложившейся ситуацией. Было принято решение: когда Лазаревой подвернется работа в Москве, а у Шаца ее не будет, они поменяются местами. Несмотря на то, что пара, по сути, начала новую жизнь по отдельности, муж остался для Татьяны самым близким человеком.

— Я не очень люблю слово „любовь“. И это такая близость, про которую просто так нельзя сказать: „Все, старик, спасибо! Было клево, пошли дальше теперь!“ Хотя очень хочется, конечно. И так происходит. У него какая-то своя история, и ему ужасно от этого клево. Я вижу — у меня своя история, и мне тоже клево. Но нам же хочется быть вместе, и вот это, конечно, очень интересная задача, — поделилась Татьяна Лазарева.

Татьяна Лазарева и Михаил Шац познакомились в 1991 году на фестивале КВН в Сочи, а позже их творческий тандем перерос в семейный союз.

Ранее Татьяна Лазарева призналась, что неизлечимо больна.