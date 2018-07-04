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Россельхознадзор обнаружил токсичные вещества в сыром молоке на Сахалине
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Россельхознадзор обнаружил токсичные вещества в сыром молоке на Сахалине 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты Россельхознадзора в июне 2018 года исследовали 16 проб сырого молока в двух сельскохозяйственных предприятиях на Сахалине. Во всех взятых пробах подтвердилось превышение нормы содержания токсичного вещества афлатоксина М1. Об этом сообщил сайт Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Этот токсин является метаболитом продукта жизнедеятельности грибков Aspergillus, загрязняющих различные кормовые культуры (бобовые, злаковые и другие), которые являются основным рационом крупного рогатого скота.
«Афлатоксин М1 уже при низких концентрациях представляет серьезную угрозу для здоровья животных и человека, поэтому его содержание в сыром молоке и молочных продуктах подлежит обязательному контролю», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Производители должны будут уничтожить некачественное молоко и предотвратить в дальнейшем производство вредной для здоровья продукции.
В Приморском крае эксперты Россельхознадзора нашли «мертвый» творог, произведенный в Спасске-Дальнем и в селе Михайловка. В этом продукте совсем не оказалось молочнокислых микроорганизмов.
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