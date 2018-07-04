В Липецке объявили конкурс на лучший гимн городе

В преддверии 315-летия Липецка мэрия объявила конкурс на лучший гимн города.

Отправить заявку может каждый желающий по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Фрунзе, дом №1, кабинет №110, или по электронной почте: kultura@cominfo.lipetsk.ru (с пометкой «Гимн Липецка»). Работы необходимо направить до 2 сентября в формате аудиозаписи на CD-носителе и напечатанную на бумаге партитуру. В стихотворении должно быть около 12-16 строк и припев.

Оценить музыкальные произведения будет комиссия, в состав которой войдут представители администрации Липецка, депутаты горсовета, общественные деятели, представители творческой интеллигенции.

Итоги первого этапа конкурса подведут до 23 сентября. А до 14 октября на официальном сайте администрации Липецкой области будет проходить интернет-голосование за отобранные варианты гимна. После этого выбранную песню отправят на утверждение в Липецкий городской Совет депутатов.