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Карты «Волна» теперь можно купить в Волгограде в виде брелока
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Карты «Волна» теперь можно купить в Волгограде в виде брелока 

АиФ Волгоград 55 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Карту «Волна» начали продавать в Волгограде в мини-формате в виде брелока, который можно повесить на связку ключей или рюкзак. Отличается она от больших карт только дизайном, в остальном это полный их аналог.
На маленькую «Волну» можно записать любой тарифный план или пользоваться ею в формате электронного кошелька. Купить карты-брелоки можно в сервисном центре на улице Советской, 7, а пополнить — в любых пунктах.
Добавим, что разработчики и дизайнеры «Волны», видя, что она все больше пользуется популярность у волгоградцев, решили просто сделать ее удобнее.
Напомним, электронные транспортные карты появились в Волгограде в 2017 году. Они позволяют сэкономить на проезде в муниципальном общественном транспорте.
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