Карты «Волна» теперь можно купить в Волгограде в виде брелока

Карту «Волна» начали продавать в Волгограде в мини-формате в виде брелока, который можно повесить на связку ключей или рюкзак. Отличается она от больших карт только дизайном, в остальном это полный их аналог.

На маленькую «Волну» можно записать любой тарифный план или пользоваться ею в формате электронного кошелька. Купить карты-брелоки можно в сервисном центре на улице Советской, 7, а пополнить — в любых пунктах.

Добавим, что разработчики и дизайнеры «Волны», видя, что она все больше пользуется популярность у волгоградцев, решили просто сделать ее удобнее.

Напомним, электронные транспортные карты появились в Волгограде в 2017 году. Они позволяют сэкономить на проезде в муниципальном общественном транспорте.