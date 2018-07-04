В чем состоит «Революция сна» Арианны Хаффингтон?

Арианна Хаффингтон — писательница, обладатель Пулицеровской премии, создатель информационного сайта Huffington Post, инвестор и миллиардерша. Но на пути к успеху она столкнулась с тем, что недостаточное внимание к своему здоровью и отдыху может привести к плачевным результатам. В 2007 году Арианна только выстраивала работу свой платформы Huffington Post, спала по 5 часов и работала на износ. В итоге, разговаривая по телефону и одновременно проверяя электронную почту, она упала в обморок, ударилась головой о рабочий стол и очнулась в луже крови. Обследования и походы по врачам не выявили никаких болезней, это было истощение организма.

Сон и успех

С тех пор Арианна стала активно пропагандировать качественный отдых как залог успешного бизнеса. Она с головой ушла в изучение темы сна и цифрового детокса, написала книгу «Thrive» («Процветай») и запустила движение «революция сна», призывающее не жертвовать качественным отдыхом в погоне за успехом.

«Я не говорю, что вы не можете добиться успеха, перерабатывая и «сгорая» на работе, но вы можете добиться успеха намного эффективнее и с гораздо меньшим ущербом для своего здоровья и ваших отношений», — говорит Хаффингтон. «Вот почему нам говорят в самолетах: „Сначала наденьте кислородную маску себе, а потом помогайте другим“, — говорит Арианна Хаффингтон.

Она чувствует себя машиной с пустым баком, если позволяет работе отвлечь себя от качественного отдыха и сна. В своей компании Хаффингтон запрещает сотрудникам проверять рабочую почту в отпуске, разрешает подремать в рабочее время и регулярно напоминает о том, как важно отключаться от работы и гаджетов, а также заниматься спортом и правильно питаться. Именно забота о себе является залогом успеха, уверена бизнес-леди с греческими корнями.

12 советов для качественного сна Сон, по мнению Арианны Хаффингтон, является главным средством восстановления. Она выработала здоровые привычки, связанные с ночным отдыхом, и делится ими:

Следите, чтобы в спальне было темно, тихо и прохладно. Отключите все гаджеты за 30 минут до сна. Не держите ночью телефон около кровати, а еще лучше — оставляйте его за пределами спальни. Не пейте кофеиносодержащие напитки после 14.00. Используйте кровать только для сна и секса. Никакой работы. Если питомцы мешают спать, не пускайте их в спальню. Принимайте вечером ванну с морской солью и успокаивающими эфирными маслами. Спите в одежде, которую используйте только ночью. Это настраивает на отдых. Перед сном сделайте растяжку, легкую йогу и медитацию, чтобы успокоить сознание. Если вы читаете в кровати, пусть это будет не связано с работой или учебой (поэзия, романы, мемуары и т. д.). Если используете электронную книгу, не забывайте переключить ее в ночной режим красного света. Пейте вечером расслабляющие чаи. Ведите по вечерам дневник благодарности.

Здоровое утро

Если вы хорошо отдохнули ночью, это уже поможет чувствовать себя отлично на следующий день. Но Арианна Хаффингтон рекомендует заботиться о себе в течение всего дня.

Утро она начинает с медитации, чтобы настроиться и сфокусироваться. По ее мнению, очень важно провести утро без стресса, чтобы сохранять спокойствие и адекватность на работе. Не торопитесь закидать в себя бутерброды с кофе, завтракайте спокойно и продуманно. Чаще всего у Арианны на завтрак — яйца всмятку, козий сыр и кофе на растительном молоке.

Важно не только что вы едите, но и в какой обстановке. Красивая посуда, расслабленная обстановка — это тоже очень важно для того, чтобы получить правильный настрой.

Перерывы днем

Не забывайте отрываться от работы, чтобы размяться, перекусить и отвлечься ненадолго. В компании Хаффингтон Thrive Global, которую она основала после ухода из Huffington Post, сотрудникам разрешается отдыхать в рабочее время, а также брать дополнительные выходные после авралов. Это необходимо для того, чтобы повысить продуктивность и работоспособность, и не приводит к лени и бездействию. Чем бодрее и здоровее сотрудник, тем качественнее он работает. Жаль, что это понимают далеко не все работодатели.

Средиземноморская диета

Арианна Хаффингтон родилась в Греции, училась в Англии, а теперь живет в США. В своем питании она придерживается средиземноморской диеты. Это большое количество овощей, цельнозерновых круп и приготовленная на гриле рыба или птица. Алкоголь она употребляет редко, и обычно это — красное сухое вино. В качестве перекуса днем Арианна использует орехи, овощную нарезку, фрукты или козий сыр. В свои 64 года она регулярно занимается спортом — это велотренажер, йога и небольшие тяжести.