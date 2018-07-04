Как славяне умыкали девушек

Всем знаком свадебный обычай похищения невесты. Но если в настоящее время эта часть праздничного торжества является игрой, то в древние века с похищения девицы начиналась и сама супружеская жизнь.

Умыкание девиц

Древние славяне не имели института брака, и семейные традиции могли разниться от племени к племени. Например, в одном роду было принято многоженство, а в соседней деревне мужчина мог жить только с одной женщиной. Но начало семейной жизни молодых людей всегда начиналось с умыкания невесты.

Некоторые славянские племена, особенно северные, жили достаточно замкнутыми коммунами. Если поселение было старым, многие его жители становились друг другу родственниками. Но уже в древности людям было хорошо известно об опасности инцеста между близкими родичами, поэтому молодым девушкам и парням приходилось искать себе пару в соседних племенах.

Иногда случалось так, что соседние деревни враждовали, и тогда похищение невест осуществлялось в самом прямом смысле. Как правило, такое похищение было массовым: девушки редко гуляли в окрестностях своих поселений поодиночке. К тому же, нередко их сопровождали вооруженные братья. В этом случае могло случиться и побоище.

Похищенных девушек увозили в другую деревню. На следующий день родителям похищенной надлежало выслать дары, чтобы не усугублять вражду. После этого девушка становилась замужней женщиной.

Любовные игрища

Но чаще славянские племена находились в добрососедских отношениях. И тогда умыкание девушек проводилось во время совместных праздников и развлечений.

Случалось это, как правило, летом, во время сенокоса или летнего солнцестояния. Население нескольких деревень собиралось на большом лугу возле леса, где люди разжигали костры, пели песни, угощали друг друга различными яствами. В это время парень мог умыкнуть понравившуюся девушку в лес и провести с ней там ночь.

Обычно такое случалось по предварительному сговору. Влюбленные просто убегали в лес и возвращались под утро уже мужем и женой. Но бывало так, что родители кого-то из возлюбленных были против брака. Тогда на поиски сбежавших собирались вооруженные родственники. Если им не удавалось найти пару в течение суток, молодые люди считались поженившимися.

Искоренение обряда

Принято считать, что языческий обряд умыкания невесты пропал после установления христианства на Руси. Однако в разных поселениях его пытались запретить и раньше. Связано это, скорее всего, с начавшимся социальным расслоением славянского общества. Так, у вятичей в VII-VIII веках было запрещено похищение девушек знатного сословия.

Но и в обычных деревенских семьях родственники могли возмутиться, если парень из бедной семьи украл бы дочь богатого купца. В зависимости от ситуации, такой брак мог быть непризнанным.

Тогда же произошло и усиление значения калыма. У славян вознаграждение за приобретение невесты называлось «вено». За красивую и богатую девушку надо было платить больше. Поэтому, если бедный юноша украдет такую, его семье пришлось бы очень трудно. А без оплаченного вена брак считался бы недействительным.