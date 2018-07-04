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Стены тверского Спасо-Преображенского собора выросли на 12 метров
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Стены тверского Спасо-Преображенского собора выросли на 12 метров 

tvernews.ru 41 минуту назад
Фото: tvernews.ru
Строительство будущего Спасо-Преображенского собора в Твери идёт быстрыми темпами и набирает обороты. Завершить стройку надо успеть к декабрю текущего года, когда пройдут торжественные мероприятия, посвященные 700-летию со дня подвига святого благоверного князя Михаила Тверского.
К настоящему моменту стены Спаса Златоверхого выросли на 12 м., общую высоту четверика возведут до 21 м. В стены уже уложено около половины всего объема кирпича, выложен и перекрыт первый ряд окон. Также заканчивается кладка стен апсидной части собора.
Строители установили новые леса и подняли их на высоту более 10 метров. Одновременно расширяют саму стройплощадку. Так, перенесли забор для организации и проведения археологических работ, демонтировали поклонный крест для проведения раскопок и для проложения теплотрассы от здания краеведческого музея.
Параллельно строительным работам ведётся сборка первого яруса иконостаса, изготавливают золоченые резные детали. Вскоре начнётся внутренняя отделка храма, обустройство коммуникаций и др.
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