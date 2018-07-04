Британский актер спас бездомного от смерти

Звезда британского сериала «Улица Коронации», Энтони Коттон, рассказал, как спас жизнь бездомному мужчине в этом году. Оказалось, что актер пару раз встречался с беднягой до того, как тот попал в неприятности.

В интервью Энтони сообщил, что на момент знакомства у этого мужчины была жена, дети, собственный автомобиль и бизнес. Коттон неожиданно получил сообщение от него в Фейсбук с просьбой о помощи. Актер предложил мужчине встретиться и расплакался, едва успев увидеть, что с тем стало. По словам британской звезды, его приятель весил всего 50 кг, а раньше был довольно внушительных размеров. Мужчина выглядел очень больным.

Знакомый Энтони провел 6 месяцев на улице до того, как актер помог ему встать на ноги, нашел частый приют с регистрацией, чтобы пострадавший мог получать социальное пособие. Самому актеру придется столкнуться с жизнью на улице в одном из телевизионных проектов, где его героя выгоняют из дома. Во время съемок Энтони ждет много испытаний, которые ежедневно подстерегают настоящих бездомных, включая нападения. Оказавшись на улице, персонаж Коттона познакомится с женщиной по имени Кэрол, которая также не имеет крыши над головой.