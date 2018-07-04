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Ким Кардашьян не постеснялась надеть утягивающее белье
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Ким Кардашьян не постеснялась надеть утягивающее белье 

WDay.ru 25 минут назад
Фото: WDay.ru
Скандальная звезда и мать троих детей продолжает шокировать общественность странным выбором нарядов.
Ким Кардашьян уже давно старается одной из первых примерять необычные новинки фэшн-индустрии, пусть на первый взгляд они и кажутся полной нелепицей. «Голые» платья, прозрачные ботфорты, абсолютно прозрачные брюки из сетки — звезда старается изо всех сил продемонстрировать свою сексуальность и нетривиальный вкус.
На этот раз знаменитость решила ввести в моду, казалось бы, совершенно неподходящий для выходов в свет наряд. Ким была замечена во время шопинга в Нью-Йорке в коротеньких серых велосипедках, напоминающих то ли униформу велогонщика, то ли корректирующее белье, которое обычно звезды надевают под роскошные платья на красную ковровую дорожку. Образ Кардашьян дополнила обтягивающей футболкой в тон и курткой oversize. К слову, весь лук звезды был создан ее мужем Канье Уэстом. Знаменитый рэпер уже давно пробует себя на фэшн-поприще, а Ким старается его поддерживать. По правде сказать, продажи не слишком эстетичной линии Yeezy от Канье идут из рук вон плохо. Однако парочка не теряет надежды заработать на бренде, а потому Кардашьян взяла на себя роль «рекламного щита». Правда, подчас в ущерб собственному имиджу: именно наряды авторства Канье обычно входят в списки худших.
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