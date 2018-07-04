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Игрушка E1.RU: превращаем развалюху в красивый дом одним кликом
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Игрушка E1.RU: превращаем развалюху в красивый дом одним кликом 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
К чемпионату мира по футболу непрезентабельные здания в Екатеринбурге прикрыли баннерами с рекламой, чтобы иностранные болельщики не разглядывали обшарпанные стены старых домов и зияющие оконные проемы недостроев (под тканью-то, подумают они, конечно, красоту прячут).
Способ неплох, но уж больно трудозатратен: баннер надо придумать, изготовить, повесить. Мы привели в порядок восемь домов в разных частях Екатеринбурга, а не только там, где их могли увидеть иностранцы. Задачу решили ту же, что и власти, — не починить, а сделать вид. Зато получилось проще — превратить развалюху в красивый домик можно одним кликом.
Развлекайтесь!
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