Игрушка E1.RU: превращаем развалюху в красивый дом одним кликом

К чемпионату мира по футболу непрезентабельные здания в Екатеринбурге прикрыли баннерами с рекламой, чтобы иностранные болельщики не разглядывали обшарпанные стены старых домов и зияющие оконные проемы недостроев (под тканью-то, подумают они, конечно, красоту прячут).

Способ неплох, но уж больно трудозатратен: баннер надо придумать, изготовить, повесить. Мы привели в порядок восемь домов в разных частях Екатеринбурга, а не только там, где их могли увидеть иностранцы. Задачу решили ту же, что и власти, — не починить, а сделать вид. Зато получилось проще — превратить развалюху в красивый домик можно одним кликом.

Развлекайтесь!