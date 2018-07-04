Сахалинец из села Правда попытался сбежать на самодельной лодке в Японию и попал на психэкспертизу

Сахалинец 3 июля попытался уплыть на самодельной лодке в Японию и хорошо подготовился к путешествию. Однако беглеца задержали сотрудники патрульной службы Государственной инспекции по маломерным судам.

Неудавшийся путешественник оказался жителем села Правда, сообщает

Sakh.com. Во время задержания он из всех сил пытался остаться на своем судне и оказывал сопротивление.

В лодке было все необходимое для длительного заплыва: еда, вода, сменная одежда, палатка и другие вещи. Правдинца не пугало большое для такой лодки расстояние и надвигающийся шторм.

В итоге сахалинца все-таки доставили на берег и отправили на психиатрическую экспертизу, отмечает

Отметим, в 2010 году другого сахалинца приговорили к году лишения свободы условно за вояж в Японию за пивом. Алексей Вашкевич работал на рыболовецком судне. Когда оно находилось в районе острова Танфильева Малой Курильской гряды, моряк, уже приняв на грудь, решил пополнить запасы спиртного и на резиновой моторной лодке сплавать в соседнее государство.

Путь занял не более часа, в японском порту Немуро сахалинец купил 24 банки пива и отправился обратно, но его задержали японские полицейские. В Стране восходящего солнца Вашкевичу пришлось провести несколько суток под арестом за незаконное пересечение границы, а на родине его ожидало уголовное дело.