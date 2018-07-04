Ещё
Сахалинец из села Правда попытался сбежать на самодельной лодке в Японию и попал на психэкспертизу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сахалинец из села Правда попытался сбежать на самодельной лодке в Японию и попал на психэкспертизу 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Сахалинец 3 июля попытался уплыть на самодельной лодке в Японию и хорошо подготовился к путешествию. Однако беглеца задержали сотрудники патрульной службы Государственной инспекции по маломерным судам.
Неудавшийся путешественник оказался жителем села Правда, сообщает
Sakh.com. Во время задержания он из всех сил пытался остаться на своем судне и оказывал сопротивление.
В лодке было все необходимое для длительного заплыва: еда, вода, сменная одежда, палатка и другие вещи. Правдинца не пугало большое для такой лодки расстояние и надвигающийся шторм.
В итоге сахалинца все-таки доставили на берег и отправили на психиатрическую экспертизу, отмечает
РИА «Новости». «Адекватность 30-летнего сельчанина Александра Коновалова сразу вызвала сомнения у местных пограничников, которые задержали его во вторник в море. Мужчина подтвердил им свои намерения добраться до Японии», — рассказал агентству глава Холмского районного собрания Александр Бородин.
Отметим, в 2010 году другого сахалинца приговорили к году лишения свободы условно за  вояж в Японию за пивом. Алексей Вашкевич работал на рыболовецком судне. Когда оно находилось в районе острова Танфильева Малой Курильской гряды, моряк, уже приняв на грудь, решил пополнить запасы спиртного и на резиновой моторной лодке сплавать в соседнее государство.
Путь занял не более часа, в японском порту Немуро сахалинец купил 24 банки пива и отправился обратно, но его задержали японские полицейские. В Стране восходящего солнца Вашкевичу пришлось провести несколько суток под арестом за незаконное пересечение границы, а на родине его ожидало уголовное дело.
Newsru.com: последние новости
Мужей и партнеров всех беременных в Новосибирской области решили обследовать на ВИЧ Мать осужденного в России украинца Клыха рассказала о переводе сына из колонии в психбольницу Педагоги челябинского интерната, воспитанники которого пожаловались на изнасилования, просят его не закрывать
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»44
Неожиданный эффект перевернутых бикини71
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной14
41-летняя Маликова показала крепкий тыл10
Ани Лорак показала пышную грудь в мини-топе8
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
00:10
Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение