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Госдума приняла закон о снижении энергопотребления бюджетными организациями
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Госдума приняла закон о снижении энергопотребления бюджетными организациями 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на снижение потребления энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы.
Документ в целях снижения финансовой нагрузки на бюджеты всех уровней отменяет проведение обязательных энергетических обследований, а также вводит требования по предоставлению деклараций о потреблении энергетических ресурсов за отчетный год в Минэнерго РФ для органов госвласти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.
Закон также обязывает государственные и муниципальные учреждения обеспечивать снижение в сопоставимых условиях суммарного объема потребленных ими дизельного и другого топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, угля и воды в соответствии с установленными правительством РФ требованиями.
Энергетические обследования проводятся членами саморегулируемых организаций в данной сфере и предполагают сбор и обработку информации об использовании энергоресурсов для получения достоверной информации об их объеме и о показателях энергоэффективности.
Такое обследование может проводиться в отношении зданий, строений, сооружений, энергопотребляющего оборудования, объектов электроэнергетики, источников тепловой энергии, теплосетей, систем централизованного теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, иных объектов коммунальной инфраструктуры, технологических процессов, а также в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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