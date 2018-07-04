Виктория Короткова намекнула о своих чувствах к брату Тимати

Финалистке сезона «Холостяка» Виктории Коротковой и брату Тимати , Артему Юнусову, уже давно приписывают роман. Пара пока никак не комментирует ситуацию, однако продолжает удивлять поклонников совместными появлениями на публике. июля в «Мультимедия Арт Музее» состоялось открытие выставки стрит-арт-художника Алека Монополи, который представил своих работ. Первыми на выставку пришли российские звезды: все с удовольствием гуляли по выставке и любовались работами.

Все, кроме Тимати и его друзей. Они держались в стороне от всех и общались с Алеком в отдельной комнате. Художник рассказал им о том, как именно создавались его работы. Брат звезды тоже был здесь: парень пришел на мероприятие вместе с Викторией.

Короткова только подлила масло в огонь, сказав, что в ее личной жизни «все хорошо» и она «счастлива». Имя своего избранника девушка не назвала, но поклонники уверены — речь шла об Артеме.

«После того как ты на протяжении долгого времени находишься под камерами,; делишься своими чувствами, хочется после всей этой волны твое личное, то есть семью и отношения, оставить себе и не выставлять напоказ», — добавила Вика.

Поклонникам остается только ждать, когда Короткова решиться рассказать всю правду о своей личной жизни и о том, что же на самом деле связывает их с братом Тимати.