КЦ «Зеленоград» предлагает пенсионерам различные направления досуга и творчества

Почти четыре месяца в столице осуществляется масштабный проект «Московское долголетие». Уже более 100 тысяч пожилых людей записались в бесплатные кружки и секции. В Культурном центре «Зеленоград» пенсионеры также могут найти занятие по душе и получить информацию о действующих студиях.

На сегодняшний день в Культурном центре и его структурных подразделениях — клубах «Радуга» и «Силуэт» работают 12 групп по нескольким направлениям.

Творчество

«Искусство вышивки». Знакомство с различными техниками вышивки (лентами, бисером и т.п.). Место проведения: КЦ «Зеленоград», аудитория 240 (Центральная площадь, д. 1).

«Изобразительное искусство». Знакомство с различными изобразительными техниками, основами композиции и цветопередачи. Место проведения: клуб «Силуэт» (корпус 1432, н.п. 3), клуб «Радуга» (корпус 1013а).

«Хендмейд». Знакомство с различными техниками декора — способами украшения и преображения простых и скучных предметов в авторские произведения, которые займут достойное место в интерьере. Место проведения: клуб «Силуэт» (корпус 1432, н.п. 3).

«Творческая гостиная». Изготовление поделок, сувениров, подарков, картин в разных техниках бумажного творчества (оригами, бумагопластика, квилинг, декупаж). Место проведения: КЦ «Зеленоград», аудитория 121 (Центральная площадь, д. 1).

Танцы

«Танцевальный калейдоскоп». Знакомство с танцами народов мира, традиционными бальными танцами (вальсы, польки, танцы на «па»), с европейской бальной программой (фокстрот, медленный вальс, квик-степ). Место проведения: КЦ «Зеленоград», аудитория 239 (Центральная площадь, д. 1).

«Танцевальный фитнес». Легкие танцевальные упражнения под ритмичную музыку на основе традиционных народных танцевальных движений. Место проведения: КЦ «Зеленоград», аудитория 075 (Центральная площадь, д. 1).

«Русский хоровод». Знакомство с русскими народными танцами на основе классической хореографии. Место проведения: клуб «Силуэт» (корпус 1444).

«Танцы народов мира». Знакомство с народными танцами на основе классической хореографии. Место проведения: КЦ «Зеленоград», аудитория 240 (Центральная площадь, д. 1).

Пение

«Песни нашего кино». Хоровое исполнение популярных песен под аккомпанемент рояля. Место проведения: КЦ «Зеленоград», аудитория 118 (Центральная площадь, д. 1).

«Споемте друзья». Развитие вокальных способностей у тех, кто мечтал научиться петь и искусно владеть своим голосом. Разноуровневая программа обучения позволяет открыть новые грани своих вокальных возможностей для лиц с любым уровнем подготовки. Место проведения: клуб «Радуга» (корпус 1013а).

«Встречи у рояля». Хоровое исполнение русских народных и популярных композиций прошлых лет. Место проведения: КЦ «Зеленоград», аудитория 118 (Центральная площадь, д. 1).

Узнать подробнее о проекте или записаться в любую понравившуюся группу можно по телефону: 8 (499) 734-31-71, на сайте или при личном визите в КЦ «Зеленоград» по адресу: Зеленоград, Центральная площадь, д. 1.

Чтобы стать участником проекта, необходимо будет заполнить анкету-заявление, а также предъявить СНИЛС, паспорт и социальную карту москвича.