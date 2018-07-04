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Красиво, но незаконно: старинный дом рядом с Храмом-на-Крови покрасили без разрешения
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Красиво, но незаконно: старинный дом рядом с Храмом-на-Крови покрасили без разрешения 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Красивую старинную усадьбу по соседству с Храмом-на-Крови обновили — фасад выкрасили в нежно-розовый цвет, но, как оказалось, это сделано незаконно.
Дом по адресу Карла Либкнехта, 45 является памятником архитектуры, поэтому, чтобы заниматься его ремонтом и реставрацией, нужно оформлять специальные документы.
— За разрешением они к нам не обращались, и теперь мы будем проводить контрольно-надзорные мероприятия по этому поводу, после проверки можно будет сказать подробнее, но разрешения на эти работы не было, — рассказали в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.
Кто именно сделал ремонт, пока тоже неизвестно.
В саму усадьбу нашего фотографа не пустили, но сказали, что ремонта ждали три года.
Дом находится в нескольких метрах от Храма-на-Крови, и рядом с ним установили баннер к приезду патриарха. К этому же событию начали ремонт в часовне.
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