Красиво, но незаконно: старинный дом рядом с Храмом-на-Крови покрасили без разрешения

Красивую старинную усадьбу по соседству с Храмом-на-Крови обновили — фасад выкрасили в нежно-розовый цвет, но, как оказалось, это сделано незаконно.

Дом по адресу Карла Либкнехта, 45 является памятником архитектуры, поэтому, чтобы заниматься его ремонтом и реставрацией, нужно оформлять специальные документы.

— За разрешением они к нам не обращались, и теперь мы будем проводить контрольно-надзорные мероприятия по этому поводу, после проверки можно будет сказать подробнее, но разрешения на эти работы не было, — рассказали в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Кто именно сделал ремонт, пока тоже неизвестно.

В саму усадьбу нашего фотографа не пустили, но сказали, что ремонта ждали три года.

Дом находится в нескольких метрах от Храма-на-Крови, и рядом с ним установили баннер к приезду патриарха. К этому же событию начали ремонт в часовне.