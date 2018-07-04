В Волгограде двое братьев оказались в больнице с ожогами после удара током

В Волгограде двое молодых мужчин оказались в больнице с сильнейшими ожогами после удара током, который они получили во время проведения земляных работ. Братьев наняли, чтобы они выкопали яму в промзоне Дзержинского района, в итоге они наткнулись на электрические провода.

В больницу пострадавших привез их отец

С места происшествия пострадавших от удара током мужчин в больницу привез их отец. Медики сообщают, что у обоих ожоги 50% тела. Сейчас их спасают в больницы № 25.

— Вчера, 3 июля, в 10:50 были доставлены двое мужчин в возрасте 30 и 21 года, — сообщили V1.ru в Больничном комплексе. — У обоих диагностированы электротравмы и ожоги 50% тела. В настоящий момент они не контактны, но жизни ничего не угрожает.

В экстренных службах Волгограда V1.ru сообщили, что пострадавшие копали яму возле дома № 2 на проезде Дорожников в Дзержинском районе. Земляные работы проводили на основе устной договоренности с коммерческой фирмой. Во время работ мужчины в буквальном смысле докопались до проводов, проложенных под землей, в результате чего обоих поразил удар током.

Отцу, который привез сыновей в больницу, тоже потребовалась помощь медиков. Мужчина находился в глубоком шоковом состоянии.