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В Волгограде двое братьев оказались в больнице с ожогами после удара током
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В Волгограде двое братьев оказались в больнице с ожогами после удара током 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде двое молодых мужчин оказались в больнице с сильнейшими ожогами после удара током, который они получили во время проведения земляных работ. Братьев наняли, чтобы они выкопали яму в промзоне Дзержинского района, в итоге они наткнулись на электрические провода.
В больницу пострадавших привез их отец
С места происшествия пострадавших от удара током мужчин в больницу привез их отец. Медики сообщают, что у обоих ожоги 50% тела. Сейчас их спасают в больницы № 25.
— Вчера, 3 июля, в 10:50 были доставлены двое мужчин в возрасте 30 и 21 года, — сообщили V1.ru в Больничном комплексе. — У обоих диагностированы электротравмы и ожоги 50% тела. В настоящий момент они не контактны, но жизни ничего не угрожает.
В экстренных службах Волгограда V1.ru сообщили, что пострадавшие копали яму возле дома № 2 на проезде Дорожников в Дзержинском районе. Земляные работы проводили на основе устной договоренности с коммерческой фирмой. Во время работ мужчины в буквальном смысле докопались до проводов, проложенных под землей, в результате чего обоих поразил удар током.
Отцу, который привез сыновей в больницу, тоже потребовалась помощь медиков. Мужчина находился в глубоком шоковом состоянии.
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