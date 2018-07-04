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У Дениса Матросова отобрали роскошную квартиру с видом на Кремль
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У Дениса Матросова отобрали роскошную квартиру с видом на Кремль 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Звезда театра и кино Денис Матросов вспомнил безвременно ушедшего из жизни отца в день его рождения. Также актер рассказал о том, как лишился квартиры в самом центре Москвы с видом на Кремль.
Матросов вспомнил, что часто ходил с отцом на работу в ресторан, где его баловали зарубежными лакомствами. Благодаря усилиям Владимира Ивановича семья будущего артиста жила в престижной квартире в центре Москвы.
Однако счастье оказалось хрупким. После смерти главы семейства у Матросовых отобрали жилье. «Твою квартиру на Озерковской, с окнами на Кремль у нас отобрало государство и сделало из нее коммуналку. Мы же ведь были прописаны у мамы», — обратился артист к покойному в своем Instagram.
Кроме того, артист вспомнил и о дорогой сердцу библиотеке, которую Владимир Иванович собирал с особым рвением. «Прошли годы, никто из нас в семье так и не смог с ней расстаться. Сейчас время гаджетов, и пыльные полки не в моде. Но твои книги и твои полки живы!» — рассказал Матросов.
Также Денис поведал, что в течение всей жизни чувствовал, что ему нужна помощь отца. Матросов приходил к нему на могилу к иногда спрашивал совета. «Когда-то, еще при поступлении в театральный институт, у тебя на могиле, я сказал, что хочу идти в эту профессию, чтобы играть только положительных персонажей, что я должен нести улыбку и радость, веру, любовь! И что интересно, так было очень долго. Мои персонажи были именно такими», — разоткровенничался артист.
Матросов старается много рассказывать о своем отце старшему сыну Ване и маленькому Феде. С одним из них он даже посетил музей ретро автомобилей. В последнее время Денис стремится уделять максимум внимания всем детям.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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