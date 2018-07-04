Зеленоградские полицейские провели беседы со школьниками

В конце июня во всём мире проходили различные акции, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией. Работники полиции побеседовали со школьниками об опасностях, связанных с употреблением наркотиков.

Профилактическую работу с подростками провели полицейские из отдела по контролю за оборотом наркотиков по Зеленоградскому округу совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних из районов: Старое Крюково, Крюково, Силино.