Зеленоградские полицейские провели беседы со школьниками 

В конце июня во всём мире проходили различные акции, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией. Работники полиции побеседовали со школьниками об опасностях, связанных с употреблением наркотиков.
Профилактическую работу с подростками провели полицейские из отдела по контролю за оборотом наркотиков по Зеленоградскому округу совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних из районов: Старое Крюково, Крюково, Силино.
Встречи с детьми прошли в летних лагерях школ 852, 853, в государственных бюджетных учреждениях «Солнечный» и «Зеленоград». Школьникам напомнили о пользе здорового образа жизни, лекторы рассказали, как выходить из ситуаций, когда подросткам предлагают попробовать наркотик. Детям на примерах разъяснили как происходит первый приём наркотика, потом возникает зависимость, а вслед за этим рушится здоровье и социальная жизнь. «Беседа прошла оживлённо, дети задавали вопросы, с интересом слушали ответы», — сообщает пресс-служба УВД по Зеленоградскому округу.