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Кайли Дженнер уже планирует грандиозную вечеринку для будущего первого дня рождения дочери
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Кайли Дженнер уже планирует грандиозную вечеринку для будущего первого дня рождения дочери 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Хотя малышке Сторми всего 5 месяцев, Кайли Дженнер, следуя, видимо, поговорке про «готовь сани летом», уже приступила к планированию первого дня рождения дочери. Не удивительно, что, самая младшая представительница семейства Кардашьян не собирается упускать повод и закатит грандиозную вечеринку по случаю дня рождения Сторми.
«В эти выходные Сторми исполнилось 5 месяцев, во что я до сих пор не могу поверить — ведь это означает, что половина года уже прошла… почти. И я уже думаю о ее первом дне рождении и о том, каким он будет эпичным», рассказала сама Кайли своим поклонникам в Snapchat.
Не так давно Дженнер-младшая рассказала, что приняла решение отказаться от публикации фотографий своей дочери в соцсетях — но, будучи любительницей этих самых соцсетей, выполнить свое обещание не смогла. На днях в Snapchat Кайли вновь опубликовала несколько фото с отпраздновавшей 5 месяцев Сторми: попкорнnews
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